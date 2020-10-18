Grip ve korona nasıl ayırt edilir? Grip mi korona mı oldum?

Soğuk havaların etkisi göstermesiyle birlikte grip vakalarının artması bekleniyordu. Öte yandan vatandaşlar grip olduklarında korona mı yoksa sadece normal grip mi oldukları arasında kalacak. Bu durumun engellenmesi için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş açıklamalarda bulundu.

Metintaş yazılı açıklamasında sonbahar ve kış aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yayıldığını ve bu nedenle kovid-19 ile hava yoluyla bulaşan diğer hastalıkların birlikte yayılacağı söyledi.

“Gripte semptomsuz bulaşkanlık olmaz”

Metintaş, grip ve solunum yolu enfeksiyonuna neden olan hastalıkların artmasıyla hangi virüsün bulaştığını anlamak için laboratuvar testlerinin yapılması gerektiğini ifade ederken hastalıkların bulgularını da açıkladı. Prof. Dr. Koronavirüsün ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas ve vücut ağrısı işaretlerinin gripte de olduğunu ancak koronavirüsün kuru öksürük şeklinde ilerleyerek tat ile koku kaybı şeklinde anlaşılabileceğini sözlerine ekledi. Metintaş çocuklar dışında ishal, bulantı ve kusma gibi semptomların koronavirüs özelinde görülmediğini ve görülecek semptomların solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı gibi solunum sıkıntıları olacağını söyledi ve koronavirüsün 2-14 gün içerisinde, gribin ise 1-4 gün içerisinde kendisini belli ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Metintaş, koronavirüsün daha bulaşıcı olduğunu ve bunun 10 günden de fazla sürebileceğini söylerken, belirti göstermeyen taşıyıcı hastaların da bulunduğunu ifade etti. Metintaş, gripte bulaşma süresinin 5-7 gün olduğunu ve semptomsuz bulaşkanlığın olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan gribin çocuklara daha fazla bulaştığını ancak koronavirüsün yaşlı ve kronik hastalara bulaşma oranının daha fazla olduğuna dikkat çeken Metintaş, gribin 2 hafta içerisinde tedavi edildiğini ancak koronavirüsün henüz bir tedavisinin olmadığını ve ev dışında her ortamda sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak her iki hastalıktan da korunmanın en iyi yöntemi olduğunu hatırlattı.