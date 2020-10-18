İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...

Grip ve korona nasıl ayırt edilir? Grip mi korona mı oldum?

Havaların soğumasıyla grip riskinin artması vatandaşları endişelendiriyor. Vatandaşlar grip ve korona nasıl ayırt edilir ve grip mi korona mı oldum gibi soruları araştırıyordu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2020 Pazar 19:06
Grip ve korona nasıl ayırt edilir? Grip mi korona mı oldum?
Takip Et:

Soğuk havaların etkisi göstermesiyle birlikte grip vakalarının artması bekleniyordu. Öte yandan vatandaşlar grip olduklarında korona mı yoksa sadece normal grip mi oldukları arasında kalacak. Bu durumun engellenmesi için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş açıklamalarda bulundu.

Metintaş yazılı açıklamasında sonbahar ve kış aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yayıldığını ve bu nedenle kovid-19 ile hava yoluyla bulaşan diğer hastalıkların birlikte yayılacağı söyledi.


Metintaş, grip ve solunum yolu enfeksiyonuna neden olan hastalıkların artmasıyla hangi virüsün bulaştığını anlamak için laboratuvar testlerinin yapılması gerektiğini ifade ederken hastalıkların bulgularını da açıkladı. Prof. Dr. Koronavirüsün ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas ve vücut ağrısı işaretlerinin gripte de olduğunu ancak koronavirüsün kuru öksürük şeklinde ilerleyerek tat ile koku kaybı şeklinde anlaşılabileceğini sözlerine ekledi. Metintaş çocuklar dışında ishal, bulantı ve kusma gibi semptomların koronavirüs özelinde görülmediğini ve görülecek semptomların solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı gibi solunum sıkıntıları olacağını söyledi ve koronavirüsün 2-14 gün içerisinde, gribin ise 1-4 gün içerisinde kendisini belli ettiğini ifade etti.

“Gripte semptomsuz bulaşkanlık olmaz”

Prof. Dr. Metintaş, koronavirüsün daha bulaşıcı olduğunu ve bunun 10 günden de fazla sürebileceğini söylerken, belirti göstermeyen taşıyıcı hastaların da bulunduğunu ifade etti. Metintaş, gripte bulaşma süresinin 5-7 gün olduğunu ve semptomsuz bulaşkanlığın olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan gribin çocuklara daha fazla bulaştığını ancak koronavirüsün yaşlı ve kronik hastalara bulaşma oranının daha fazla olduğuna dikkat çeken Metintaş, gribin 2 hafta içerisinde tedavi edildiğini ancak koronavirüsün henüz bir tedavisinin olmadığını ve ev dışında her ortamda sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak her iki hastalıktan da korunmanın en iyi yöntemi olduğunu hatırlattı.



Son Güncelleme: 18.10.2020 19:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19Grip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!
Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!
Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama
Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama

Popüler Haberler

Grip ve korona nasıl ayırt edilir? Grip mi korona mı oldum?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için kullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde 2. aşama ne zaman başlıyor?
Barry 3.sezon ne zaman çıkacak? HBO Barry yeni sezon fragmanı ve konusu
Halil Sezai'nin sırtında bulunan dövmenin anlamı ne, ne anlam taşıyor?
Tövbeler Olsun dizisi final yapacak mı, yeni sezonda yayınlanacak mı?
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Günlük burç yorumları 19 Ekim 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
QNB Finansbank esnaf kredileri
Akıllı telefonlar nasıl dezenfekte edilip temizlenir?
ÖSYM YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Dizilerin Sezon Final Tarihleri ve Final Yapacak Olan Diziler
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2020
Babil dizisi bölüm tekrarları ne zaman yayınlanıyor?
Maraşlı dizisi konusu ne, dizi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisinden ilk görüntüler heyecanlandırdı!
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
PTT Bünyesinde Çalışabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir? Alımlar Ne Zaman Başlayacak?
Taksim Cami'nin inşaatında son durum ne, ne zaman ibadete açılacak?
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2020
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.