Grip aşısında öncelik kimlerde olacak? Grip aşısı ne zaman gelecek?

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel gripler de başladı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak grip ile koronavirüs karıştırılmasın ve salgın daha hafif atlatılsın diye uzmanlar grip aşısı yaptırılmasını her zamankinden daha çok öneriyor. Ancak ülkemizin nüfusuna bakılacak olursa, grip aşısı stoku herkese yetmeyecek.

Aşıya talep arttı ancak stok sayısı aynı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘’Geçen yıl 1500 aşı gelmişti. Bu yıl da 1500 grip aşısı gelecek ancak biz bu sayıyı arttırma peşindeyiz’’ dedi. Eczacıların yaptığı açıklamalara göre ise grip aşısına talep geçen yıla oranla yüzde 500 artış gösterdi. Eczanelerde aşı listesi uzarken, aşının dağıtımı da bir hafta ertelendi. Eczaneler tarafından dağıtılacak grip aşılarında risk grubundaki vatandaşlara öncelik tanınacağı belirtildi.

Türk Eczacılar Birliği önceden uyarmış

Bakan Koca konu ile ilgili olarak ‘’Grip aşıları Türkiye’ye geldi. Bu riskli grubu tespit ediyoruz. Zannediyorum ki önümüzdeki günlerde uygulamasına başlayacağız. Bu dönemde sanki herkesin grip aşısı olacak diye bir kanaat var’’ diyerek, grip aşısının herkes için zorunlu olmadığını vurguladı.

Bakan Koca Türk Eczacılar Birliği’nin yurt dışından ruhsatlı grip aşısı getirme olanakları olması durumunda buna izin vereceklerini dile getirmişti. Ancak Eczacılar Birliği Başkanı Eylül ayında yazılı bir açıklama yaparak izin çıkması durumunda aşı getirebileceklerini fakat izin çıkmadığı için aşı getiremediklerini dile getirdi. Bu durum sonrasında TEB tarafından 800 bin aşının tedarik edildiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.