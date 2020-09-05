İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz...
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan...
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata...

Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Grip aşısı SGK karşılar mı? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 5 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek Grip aşısı SGK karşılar mı? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:38
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Takip Et:

Koronavirüs salgını nedeniyle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha fazla etki göstermesi ve bağışıklık sisteminde zayıflık sebebiyle geçtiğimiz yıllara nazaran grip aşılarına daha fazla rağbet gösterilmektedir. Genellikle sıcak ayların tamamlanmasından sonra talep görmesine dair bu yıl salgın sebebiyle grip aşısı büyük bir önem kazanmıştır.

Grip aşısı taleplerinde artış yaşandı

SGK grip aşılarına mevzuat çerçevesinde bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu süreçte 65 yaş ve üstü kişilerle yaşlı bakımevinde kalan bireyler, gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar olan süre zarfında hamilelerin, astım dahil olmak suretiyle kronik pulmoner veya kardiyovasküler sistem rahatsızlığı bulunanların, ronik renal disfonksiyonu, 6 ay ila 18 yaş arasında asetik salisilik asit tedavisi almakta olan çocukların durumlarını sağlık raporuyla göstermeleri durumunda grip aşısı bedeli yılda bir defa SGK’dan karşılanır.


Bu durumların dışında SGK grip aşısını karşılamıyor. Söz konusu tedavi veya rahatsızlık durumu sigortalı çalışan veya emeklide bulunmuyorsa grip aşıları sigorta kapsamı dışında tutulur. Yılda bir defa aşı yapıldıktan sonra üzerinden tam bir yıl geçmesi anlamı çıkarmamanız gerekiyor. Grip aşıları, aşı sezonu olarak da bilinen dönemlerde tam bir yıl dolmadan yapılabiliyor. Grip aşısı sezonu; Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinde olduğunda eğer bir kişi geçtiğimiz yıl Aralık ayında aşı olduysa, bu yılın Eylül ayında da ücretsiz olarak aşı olabiliyor.

Grip aşısı SGK süre sınırı

SGK’nın karşılamış olduğu gri aşısı zorunlu kesimlerde bedeli karşılanır. Bu süreçte grip aşısının bu risk grubunda yılda en az bir defa yapılması faydalı görülmektedir. Tıbbi açıdansa grip aşısı yaptırmanın gerekliliği ön görülmemektedir. Grip aşıları yıllık bazda bir defa yapıldığında uzmanlar gerekli görür fakat ilkbahar döneminde grip görüldüğünden grip aşısı olmak isteyenlere öneriliyor.

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 00:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGK Aşı ödemeleriSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi açılıyor
İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi açılıyor
Covid'i atlatan yeniden hasta olabilir mi? Koronavirüs tekrar bulaş riski var mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!
Covid'i atlatan yeniden hasta olabilir mi? Koronavirüs tekrar bulaş riski var mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!

Popüler Haberler

Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Altın ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Eylül 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 5 Eylül 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 5 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Eylül 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Eylül 2020 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Eylül 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Eylül 2020 Cumartesi
Galatasaray-Real Madrid maçı şifresiz yayın yapan yabancı kanallar
İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? 2019 İşkur İşsizlik Maaşı Şartları
Ünlü oyuncu Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?
Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır? Fazla mesai hesaplama yöntemi
Mini dizi Galiçya İşgal Altında Youtube Eflatun TV'de
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2020 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Eylül 2020 Cuma
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.