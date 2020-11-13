İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2020 Grip aşısı bedava mı?

Okurlarımızın merak ettikleri Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? Grip aşısı bedava mı? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 13 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizde Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 00:57
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2020 Grip aşısı bedava mı?
Takip Et:

Korona virüs sebebi ile vatandaşlar virüsten koruyacak aşıları araştırmaya başladı. Havalar soğurken hastalıklardan korunmak amacı ile yapılan aşıların fiyatları da merak ediliyor.

Aşı Fiyatları

Zatürre Aşısı (5 yıl koruyan ): 68.86 TL


Grip Aşısı: 72 TL

Zatürre Aşısı ( Ömür boyu koruyan ) : 344.17 TL

Bakanlık, aşı arayan vatandaşların çokluğu sebebi ile aşı alımının da arttırılacağını açıkladı. Ayrıca yaşlıların aşı yaptırmasını tavsiye eden Sağlık Bakanlığı, yaşlıların hastalıkları daha hafif atlatmaları için aşı yapmalarının çok önemli olduğunu açıkladı. Yaşlıların yanı sıra, böbrek, kalp, şeker, astım gibi kronik hastalıklara sahip olan kişilerin de aşı yaptırmasının son derece önemli olduğu duyuruldu.

Aşı Ne Zaman Yaptırılmalı?

Yine bakanlığın aşı yaptırmak için tavsiye ettiği aylar eylül ve aralık aylarını içine alan sonbahar ve mart nisan ayını içine alan ilkbaharda mevsimsel sebeplerle artan gripler sebebi ile tavsiye edilmektedir. Ayrıca aşının yanı sıra hastalık belirtisi taşıyan kişilerin evde dinlenmeleri, hapşırma gibi durumlarda kullandıkları peçeteleri çöpe atmaları da önerilmektedir.



Son Güncelleme: 13.11.2020 00:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZatürreaşısıGripaşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti
Akıllı deri çalışmalarında devrim niteliğinde gelişme yaşandı
Akıllı deri çalışmalarında devrim niteliğinde gelişme yaşandı
12 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte 2 bin 841 vaka tespit edildi
12 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte 2 bin 841 vaka tespit edildi
İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı
İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı
Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı
Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı
Edirne'de toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu!
Edirne'de toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu!

Popüler Haberler

Ayak bileği burkulması nedir? Ayak bileği burkulması nasıl geçer?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Motto kelimesi ne demek, Türk Dil Kurumuna göre anlamı
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Green card başvurusu yaş sınırı kaçtır? 2020 Green card başvuru tarihleri
Kuzey Yıldızı 14 Kasım neden yok, neden yayınlanmadı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
Google haritalara konum ekleme ücretsiz midir? 2020 Google maps ücretsiz konum ekleme
Altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 14 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Westworld 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon için onay çıktı!
Kimler SGK’dan Avans Alabilir? SGK Avans Miktarı Ne Kadar? SGK Avans Çekim Şartları Nelerdir?
2020 Mazot gübre destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Mazot gübre destekleme ödemesi tarihleri
Aslı İşler kimdir? Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun arasının bozulmasına sebep olan Aslı İşler mi?
A101 okul ve kırtasiye malzemeleri indirimli aktüel broşürü
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Kasım 2020 Cumartesi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Güncel gümüş fiyatları 14 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 13 Kasım 2020 Cuma bankaların güncel faiz oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.