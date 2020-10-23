İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır?

Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır? ile ilgili yeni ayrıntılar 23 Ekim 2020 Cuma tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 23 Ekim 2020 gününe ait Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 00:57
Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır?
Takip Et:

Korona virüs sebebi ile vatandaşlar virüsten koruyacak aşıları araştırmaya başladı. Havalar soğurken hastalıklardan korunmak amacı ile yapılan aşıların fiyatları da merak ediliyor.

Aşı Fiyatları

Zatürre Aşısı (5 yıl koruyan ): 68.86 TL


Grip Aşısı: 72 TL

Zatürre Aşısı ( Ömür boyu koruyan ) : 344.17 TL

Bakanlık, aşı arayan vatandaşların çokluğu sebebi ile aşı alımının da arttırılacağını açıkladı. Ayrıca yaşlıların aşı yaptırmasını tavsiye eden Sağlık Bakanlığı, yaşlıların hastalıkları daha hafif atlatmaları için aşı yapmalarının çok önemli olduğunu açıkladı. Yaşlıların yanı sıra, böbrek, kalp, şeker, astım gibi kronik hastalıklara sahip olan kişilerin de aşı yaptırmasının son derece önemli olduğu duyuruldu.

Aşı Ne Zaman Yaptırılmalı?

Yine bakanlığın aşı yaptırmak için tavsiye ettiği aylar eylül ve aralık aylarını içine alan sonbahar ve mart nisan ayını içine alan ilkbaharda mevsimsel sebeplerle artan gripler sebebi ile tavsiye edilmektedir. Ayrıca aşının yanı sıra hastalık belirtisi taşıyan kişilerin evde dinlenmeleri, hapşırma gibi durumlarda kullandıkları peçeteleri çöpe atmaları da önerilmektedir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 00:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZatürreaşısıGripaşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!

Popüler Haberler

Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır?
Günlük burç yorumları! (24.10.2020 günlük burç yorumları) Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
5 dakikada hazırlayabileceğiniz peynirli poğaça tarifi
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Yasak Elma Yiğit ayrılacak mı? Doğaç Yıldız Yasak Elma yeni alanda olacak mı, yok mu?
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
Black Cuma nedir? Black Cuma ne zaman? Black Cuma 2020 indirim tarihleri
Altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Nurgül Yeşilçay’ın zayıflamak için uyguladığı sihirli diyet formülü
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?
KYK Kredi borcu sorgulaması nasıl yapılır? Toplam Kyk kredi borcu sorgulama işlemleri
2020 BİLSEM Öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı
Konut kredisi yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırmasında dikkat edilecek noktalar
Wolksvagen Golf 2021 modelleri ve fiyatları güncel listesi
Bir Zamanlar Çukurova Adnan bebek öldü mü?
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR uygulaması var mı?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Ekim 2020 Cuma
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor dizi çekim yerleri ve mekanları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.