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Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 18.12.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 00:59
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
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Korona virüs sebebi ile vatandaşlar virüsten koruyacak aşıları araştırmaya başladı. Havalar soğurken hastalıklardan korunmak amacı ile yapılan aşıların fiyatları da merak ediliyor.

Aşı Fiyatları

Zatürre Aşısı (5 yıl koruyan ): 68.86 TL

Grip Aşısı: 72 TL

Zatürre Aşısı ( Ömür boyu koruyan ) : 344.17 TL

Bakanlık, aşı arayan vatandaşların çokluğu sebebi ile aşı alımının da arttırılacağını açıkladı. Ayrıca yaşlıların aşı yaptırmasını tavsiye eden Sağlık Bakanlığı, yaşlıların hastalıkları daha hafif atlatmaları için aşı yapmalarının çok önemli olduğunu açıkladı. Yaşlıların yanı sıra, böbrek, kalp, şeker, astım gibi kronik hastalıklara sahip olan kişilerin de aşı yaptırmasının son derece önemli olduğu duyuruldu.

Aşı Ne Zaman Yaptırılmalı?

Yine bakanlığın aşı yaptırmak için tavsiye ettiği aylar eylül ve aralık aylarını içine alan sonbahar ve mart nisan ayını içine alan ilkbaharda mevsimsel sebeplerle artan gripler sebebi ile tavsiye edilmektedir. Ayrıca aşının yanı sıra hastalık belirtisi taşıyan kişilerin evde dinlenmeleri, hapşırma gibi durumlarda kullandıkları peçeteleri çöpe atmaları da önerilmektedir.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:59
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ZatürreaşısıGripaşısı
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