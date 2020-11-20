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Grip aşısı gerekli midir? Grip aşısı gebelere yapılır mı?

Gündemi bir süredir meşgul eden Grip aşısı gerekli midir? Grip aşısı gebelere yapılır mı? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 20.11.2020li haberimizden Grip aşısı gerekli midir? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 00:58
Grip aşısı gerekli midir? Grip aşısı gebelere yapılır mı?
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Korona virüs sebebi ile vatandaşlar virüsten koruyacak aşıları araştırmaya başladı. Havalar soğurken hastalıklardan korunmak amacı ile yapılan aşıların fiyatları da merak ediliyor.

Aşı Fiyatları

Zatürre Aşısı (5 yıl koruyan ): 68.86 TL


Grip Aşısı: 72 TL

Zatürre Aşısı ( Ömür boyu koruyan ) : 344.17 TL

Bakanlık, aşı arayan vatandaşların çokluğu sebebi ile aşı alımının da arttırılacağını açıkladı. Ayrıca yaşlıların aşı yaptırmasını tavsiye eden Sağlık Bakanlığı, yaşlıların hastalıkları daha hafif atlatmaları için aşı yapmalarının çok önemli olduğunu açıkladı. Yaşlıların yanı sıra, böbrek, kalp, şeker, astım gibi kronik hastalıklara sahip olan kişilerin de aşı yaptırmasının son derece önemli olduğu duyuruldu.

Aşı Ne Zaman Yaptırılmalı?

Yine bakanlığın aşı yaptırmak için tavsiye ettiği aylar eylül ve aralık aylarını içine alan sonbahar ve mart nisan ayını içine alan ilkbaharda mevsimsel sebeplerle artan gripler sebebi ile tavsiye edilmektedir. Ayrıca aşının yanı sıra hastalık belirtisi taşıyan kişilerin evde dinlenmeleri, hapşırma gibi durumlarda kullandıkları peçeteleri çöpe atmaları da önerilmektedir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 00:58
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Anahtar Kelimeler:
ZatürreaşısıGripaşısı
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