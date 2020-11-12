İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Grip aşıları ne zaman yapılacak? Kimler öncelikli olarak grip aşısı olacak? E-nabız sorgulama sistemi

Kış aylarına yaklaşırken insanlar grip aşısı hakkında bilgi almak istiyor. Sağlık Bakanlığından bu konu hakkında gelen açıklama nedir? Kimler grip aşısı olabilecek? Kronik hastalara öncelik verilecek mi? Aşılar ne zaman yapılmaya başlanacak?

12 Kasım 2020 Perşembe 15:29
Grip aşıları ne zaman yapılacak? Kimler öncelikli olarak grip aşısı olacak? E-nabız sorgulama sistemi
Takip Et:

Corona virüsü ile mücadele kapsamında bu yıl üretilecek grip aşısının önemi giderek artıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısının ilk olarak belli kişilere uygulandığını açıklamasının ardından kime aşı yaptırma hakkı olduğu konusunda vatandaşlar şüphe duymaya başlayarak kendilerine nasıl aşı yaptıracağı hakkında bilgi almak istiyorlar. Kış aylarının gelmeye başlaması ile vatandaşlar grip aşısıyla alakalı bilgi almak istiyorlar. Bu yazıda grip aşısını kimler yaptırmalı? Öncelikli kişiler kimlerdir? Kimler grip aşısı olabilecek? Sorularına cevap vereceğiz.

Grip aşısı, her yıl eylül ayından ekim ayına kadar üretilen rutin aşılardan biridir. Ancak Mart ayından bu yana işlevini sürdüren korona, özellikle sonbahar ve kış aylarında kendilerini virüsten korumak ve grip riskinden kaçınmak için vatandaşların grip aşılarına ilgisini artırdı.

Grip Aşısı Yapılmaya Başlandı

Sağlık Bakanlığı, bu yıl grip aşısının önce belli standartlara sahip kişilere yapılacağını açıkladı. Duyurunun ardından grip aşısı bekleyen vatandaşlar, belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığını araştırmaya başladı. Grip aşısı, bu yıl esas olarak belirli özelliklere sahip vatandaşları hedef alacak. Gelen her aşı grubu için standart daha da düşürülecek ve grip aşısı almak isteyen tüm vatandaşlara sağlanacaktır.

Grip Aşısı Kimlere Yapılacak?

Grip aşısını kimler olacak? Şu şekilde cevap verilebilir; bu yıl grip aşısı ağırlıklı olarak yüksek risk grupları için kullanılacak. Grip aşısı yaptıracak kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Charlson risk puanına göre belirlenecek. İnsan sağlığı ve güncel kronik hastalıklar gibi birçok konuya odaklanacak. Toplam puanı grip aşısı olmaya yeterli olan kişiler, aşıyı aile hekimleri aracılığıyla olabilecek ve aşıyı eczaneden alabilecekler.

Grip aşısını ilk yaptıran kişinin ortalama puanı 5-6 puan ve üstüne çıkacaktır. Puan hesaplamasından yeterince puan toplayan ve grip aşısı olmaya hak kazanan kişiler, kısa sürede grip aşısı yaptırma imkanına sahip olacak.

Grip Aşısında Öncelikli Olan Kişiler Kimler?

Kronik hastalıklardan muzdarip vatandaşlara grip aşısı için öncelik verilecek. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartları karşılayan vatandaşlar esas olarak gribe karşı aşılanabilir. Grip aşısında kilit kişi kimdir? Soru şu şekilde cevaplanabilir;

  • 65 yaş üstü 2 veya daha fazla kronik hastalığı olan kişiler
  • Organ nakli yapılan kişiler
  • 5 yaşın altındaki kronik hastalığı olan çocuklar
  • 2 yaş altı çocuklar
  • Hamile kadınlar
  • Kanser tedavisi gören insanlar
  • Kalp ve damar hastalığı olan kişiler
  • Organ yetmezliği olan kişiler

Grip Aşısı Hakkım Var Mı Nasıl Öğrenebilirim?

Vatandaşların grip aşısı kullanma hakkına sahip olup olmadıklarını öğrenmek için intenet üzerinden soruşturma yapılabilir. Grip aşısı yaptırmam gerekip gerekmediğini nasıl belirleyebilirim? Bu soru şu şekilde cevaplanabilir:

Grip aşısına uygun olup olmadıklarını öğrenmek isteyen vatandaşların öncelikle e-nabız sistemine giriş yapması gerekmektedir. E-nabız’a giriş yapabilmek içinse T.C., e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza yöntemi ve kimlik numarası girişi kullanabilir.

E-nabız sistemine giriş yapan vatandaşlar, ekranda kişinin tehlikeli bir gruba ait olduğu için grip aşısı yaptırma hakkına sahip olduğunu veya kişinin tehlikeli grup arasında olmadığı için grip aşısı yaptırmaya hakkı olmadığını belirten bir uyarı yazısı alacak. Bu bilgilere dayanarak, yüksek risk gruplarındaki vatandaşlar, aile hekimleri aracılığıyla grip aşıları yazdırabilir ve ardından eczanelerden grip aşısı satın alabilir.

E – Nabız Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?


E-nabız sistemine girmenin yolu aşağıdaki gibidir:

Birinci adım

E-devlet sistemine girdikten sonra, e-nabız sistemini ana sayfada bulabilir ve "Uygulamaya Git" yazan düğmeye basabilirsiniz.

İkinci adım

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, yeni bir profil oluşturmak için gerekli bilgiler doldurulacaktır.

Üçüncü adım

Bilgileri doldurduktan sonra, alttaki "e-Nabız sisteminin kullanım koşullarını okudum" düğmesini seçin ve ardından kişisel sağlık bilgileri giriş ekranına girin.

Dördüncü adım

Kişisel bilgilerin girileceği ekranda kişinin boyu, kilosu, yaşı, e-posta adresi, cep telefonu numarası vb. Gerekli alanlardaki bilgileri tamamladıktan sonra gerekli alanlara telefondaki onay kodunu yazarak işlemi tamamlayabilir.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 15:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GripSşısıSağlıkBakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti
Akıllı deri çalışmalarında devrim niteliğinde gelişme yaşandı
Akıllı deri çalışmalarında devrim niteliğinde gelişme yaşandı
12 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte 2 bin 841 vaka tespit edildi
12 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte 2 bin 841 vaka tespit edildi
İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı
İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı
Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı
Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı
Edirne'de toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu!
Edirne'de toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek neye işaret eder? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamları ve yorumları
ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı ödünç para yardımı kampanyasından kimler nasıl faydalanabilir?
Engelli raporu hesaplaması nasıl yapılır? 2019 Balthazard yöntemi ile rapor hesaplama tablosu
Günlük burç yorumları 15 Aralık 2019 Pazar - Burcunuzun hayatınız üstündeki etkileri nasıl olacak?
Fransa'nın uçak gemisinde 668 kişide koronavirüs tespit edildi
Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Oyuncu Kadrosu Konusu TRT1
MHRS hastane online randevusu nasıl alınır? MHRS Online randevu sistemi randevu ve sıra alma
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
ING Bank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 13 Kasım 2020 Cuma
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2020 hangileridir?
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 13 Kasım 2020 Cuma
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.