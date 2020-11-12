Grip aşıları ne zaman yapılacak? Kimler öncelikli olarak grip aşısı olacak? E-nabız sorgulama sistemi

Corona virüsü ile mücadele kapsamında bu yıl üretilecek grip aşısının önemi giderek artıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısının ilk olarak belli kişilere uygulandığını açıklamasının ardından kime aşı yaptırma hakkı olduğu konusunda vatandaşlar şüphe duymaya başlayarak kendilerine nasıl aşı yaptıracağı hakkında bilgi almak istiyorlar. Kış aylarının gelmeye başlaması ile vatandaşlar grip aşısıyla alakalı bilgi almak istiyorlar. Bu yazıda grip aşısını kimler yaptırmalı? Öncelikli kişiler kimlerdir? Kimler grip aşısı olabilecek? Sorularına cevap vereceğiz.

Grip aşısı, her yıl eylül ayından ekim ayına kadar üretilen rutin aşılardan biridir. Ancak Mart ayından bu yana işlevini sürdüren korona, özellikle sonbahar ve kış aylarında kendilerini virüsten korumak ve grip riskinden kaçınmak için vatandaşların grip aşılarına ilgisini artırdı.

Grip Aşısı Yapılmaya Başlandı

Sağlık Bakanlığı, bu yıl grip aşısının önce belli standartlara sahip kişilere yapılacağını açıkladı. Duyurunun ardından grip aşısı bekleyen vatandaşlar, belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığını araştırmaya başladı. Grip aşısı, bu yıl esas olarak belirli özelliklere sahip vatandaşları hedef alacak. Gelen her aşı grubu için standart daha da düşürülecek ve grip aşısı almak isteyen tüm vatandaşlara sağlanacaktır.

Grip Aşısı Kimlere Yapılacak?

Grip aşısını kimler olacak? Şu şekilde cevap verilebilir; bu yıl grip aşısı ağırlıklı olarak yüksek risk grupları için kullanılacak. Grip aşısı yaptıracak kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Charlson risk puanına göre belirlenecek. İnsan sağlığı ve güncel kronik hastalıklar gibi birçok konuya odaklanacak. Toplam puanı grip aşısı olmaya yeterli olan kişiler, aşıyı aile hekimleri aracılığıyla olabilecek ve aşıyı eczaneden alabilecekler.

Grip aşısını ilk yaptıran kişinin ortalama puanı 5-6 puan ve üstüne çıkacaktır. Puan hesaplamasından yeterince puan toplayan ve grip aşısı olmaya hak kazanan kişiler, kısa sürede grip aşısı yaptırma imkanına sahip olacak.

Grip Aşısında Öncelikli Olan Kişiler Kimler?

Kronik hastalıklardan muzdarip vatandaşlara grip aşısı için öncelik verilecek. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartları karşılayan vatandaşlar esas olarak gribe karşı aşılanabilir. Grip aşısında kilit kişi kimdir? Soru şu şekilde cevaplanabilir;

65 yaş üstü 2 veya daha fazla kronik hastalığı olan kişiler

Organ nakli yapılan kişiler

5 yaşın altındaki kronik hastalığı olan çocuklar

2 yaş altı çocuklar

Hamile kadınlar

Kanser tedavisi gören insanlar

Kalp ve damar hastalığı olan kişiler

Organ yetmezliği olan kişiler

Grip Aşısı Hakkım Var Mı Nasıl Öğrenebilirim?

Vatandaşların grip aşısı kullanma hakkına sahip olup olmadıklarını öğrenmek için intenet üzerinden soruşturma yapılabilir. Grip aşısı yaptırmam gerekip gerekmediğini nasıl belirleyebilirim? Bu soru şu şekilde cevaplanabilir:

Grip aşısına uygun olup olmadıklarını öğrenmek isteyen vatandaşların öncelikle e-nabız sistemine giriş yapması gerekmektedir. E-nabız’a giriş yapabilmek içinse T.C., e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza yöntemi ve kimlik numarası girişi kullanabilir.

E-nabız sistemine giriş yapan vatandaşlar, ekranda kişinin tehlikeli bir gruba ait olduğu için grip aşısı yaptırma hakkına sahip olduğunu veya kişinin tehlikeli grup arasında olmadığı için grip aşısı yaptırmaya hakkı olmadığını belirten bir uyarı yazısı alacak. Bu bilgilere dayanarak, yüksek risk gruplarındaki vatandaşlar, aile hekimleri aracılığıyla grip aşıları yazdırabilir ve ardından eczanelerden grip aşısı satın alabilir.

E – Nabız Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?

Birinci adım

E-nabız sistemine girmenin yolu aşağıdaki gibidir:

E-devlet sistemine girdikten sonra, e-nabız sistemini ana sayfada bulabilir ve "Uygulamaya Git" yazan düğmeye basabilirsiniz.

İkinci adım

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, yeni bir profil oluşturmak için gerekli bilgiler doldurulacaktır.

Üçüncü adım

Bilgileri doldurduktan sonra, alttaki "e-Nabız sisteminin kullanım koşullarını okudum" düğmesini seçin ve ardından kişisel sağlık bilgileri giriş ekranına girin.

Dördüncü adım

Kişisel bilgilerin girileceği ekranda kişinin boyu, kilosu, yaşı, e-posta adresi, cep telefonu numarası vb. Gerekli alanlardaki bilgileri tamamladıktan sonra gerekli alanlara telefondaki onay kodunu yazarak işlemi tamamlayabilir.