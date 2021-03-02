Gözlük alımında devlet ne kadarını karşılıyor? SGK gözlük hakkı yılda kaçtır?

Göz muayenesi sonrasında hastaya reçete edilen gözlük, gözlük çerçevesi ve gözlük camının bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. Hastalarda normal şartlarda göz bozukluğunda bir ilerleme veya gerileme kaydedilmemiş ise 3 yıl gözlüğü kullandıktan sonra değiştirebilirler. Eğer 3 yıldan önce gözlük değiştirilirse SGK tarafından gözlük ücreti hiçbir şekilde karşılanmamaktadır. Ama eğer 3 yıl içerisinde göz bozukluğu ilerlerse veya gerilerse gözlük bedelinin bir kısmı 3 yıl dolmasa da SGK tarafından karşılanmaktadır. SGK tarafından gözlük bedelinin bir kısmının karşılanması için doktor reçetesinin olması gerekmektedir. Gözlük reçetelerinin ise 10 günlük süresi bulunmaktadır. Gözlük camı ve çerçevesi alma hakkınızın bulunup bulunmadığına E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-optik-cihaz-sorgula linkinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

SGK tarafından gözlük ücretinin ne kadarı ödenmektedir?

SMS ile gözlük hakkı nasıl sorgulanır?

SGK reçeteli gözlüklerin ücretinden bir kısmını ödemektedir. Aynı zamanda katkı payı olarak ta muayene sonrasında emeklilerden %10, çalışanlardan ise %20'lik bir kesinti yapılmaktadır. SGK 2021 yılından itibaren yerli gözlük çerçeveleri için 42 TL, ithal gözlük çerçeveleri için ise 32 TL ödeme yapmaktadır. SGK tarafından gözlük cam bedeli ise kişinin göz bozukluğuna göre ücretler değişiklik göstermektedir. Gözlük cam bedeli 10 TL ile 25 TL arasından değişiklik göstermektedir. Yani bir kişinin alacağı yeni gözlükte, ithal olması durumumda ortalama 50 TL, yerli olması durumunda ise ortalama 40 TL'si SGK tarafından karşılanmaktadır. Gözlüklerde uzak ve yakın çerçeveler için 43,20 TL ödenmektedir.

E-devlet üzerinden de sorgulanabilen gözlük hakkı SMS yoluyla da öğrenilebilinir. SMS ile gözlük hakkını öğrenebilmek için telefonun mesajlaşma kısmından 'CAM T.C. Kimlik No ve Aile Sıra No' bilgilerini yazarak 5502'ye gönderebilirsiniz.