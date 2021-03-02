İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Gözlük alımında devlet ne kadarını karşılıyor? SGK gözlük hakkı yılda kaçtır?

Göz muayenesi sonrasında verilen gözlük, gözlük çerçevesi ve gözlük camı bedelinin bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gözlüklerin ne kadarını karşıladığı merak konusu oldu.

02 Mart 2021 Salı 00:02
Gözlük alımında devlet ne kadarını karşılıyor? SGK gözlük hakkı yılda kaçtır?
Takip Et:

Göz muayenesi sonrasında hastaya reçete edilen gözlük, gözlük çerçevesi ve gözlük camının bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. Hastalarda normal şartlarda göz bozukluğunda bir ilerleme veya gerileme kaydedilmemiş ise 3 yıl gözlüğü kullandıktan sonra değiştirebilirler. Eğer 3 yıldan önce gözlük değiştirilirse SGK tarafından gözlük ücreti hiçbir şekilde karşılanmamaktadır. Ama eğer 3 yıl içerisinde göz bozukluğu ilerlerse veya gerilerse gözlük bedelinin bir kısmı 3 yıl dolmasa da SGK tarafından karşılanmaktadır. SGK tarafından gözlük bedelinin bir kısmının karşılanması için doktor reçetesinin olması gerekmektedir. Gözlük reçetelerinin ise 10 günlük süresi bulunmaktadır. Gözlük camı ve çerçevesi alma hakkınızın bulunup bulunmadığına E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-optik-cihaz-sorgula linkinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. 

SGK tarafından gözlük ücretinin ne kadarı ödenmektedir?

SGK reçeteli gözlüklerin ücretinden bir kısmını ödemektedir. Aynı zamanda katkı payı olarak ta muayene sonrasında emeklilerden %10, çalışanlardan ise %20'lik bir kesinti yapılmaktadır. SGK 2021 yılından itibaren yerli gözlük çerçeveleri için 42 TL, ithal gözlük çerçeveleri için ise 32 TL ödeme yapmaktadır. SGK tarafından gözlük cam bedeli ise kişinin göz bozukluğuna göre ücretler değişiklik göstermektedir. Gözlük cam bedeli 10 TL ile 25 TL arasından değişiklik göstermektedir. Yani bir kişinin alacağı yeni gözlükte, ithal olması durumumda ortalama 50 TL, yerli olması durumunda ise ortalama 40 TL'si SGK tarafından karşılanmaktadır. Gözlüklerde uzak ve yakın çerçeveler için 43,20 TL ödenmektedir. 

SMS ile gözlük hakkı nasıl sorgulanır?

E-devlet üzerinden de sorgulanabilen gözlük hakkı SMS yoluyla da öğrenilebilinir. SMS ile gözlük hakkını öğrenebilmek için telefonun mesajlaşma kısmından 'CAM T.C. Kimlik No ve Aile Sıra No' bilgilerini yazarak 5502'ye gönderebilirsiniz. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GözlükCamçerçeveSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reçete kaç gün geçerli olur? Tatil günleri reçete geçerlilik süresini etkiler mi?
Reçete kaç gün geçerli olur? Tatil günleri reçete geçerlilik süresini etkiler mi?
12, 13, 14, 15 Yaş için boy ve kilo üzerinden ideal kilo hesaplama
12, 13, 14, 15 Yaş için boy ve kilo üzerinden ideal kilo hesaplama
Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüs gün gün belirtileri nasıl başlıyor? Koronavirüs en belirgin semptomları
Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüs gün gün belirtileri nasıl başlıyor? Koronavirüs en belirgin semptomları
E- devlet ve MHRS ‘den Covid-19 aşısı için randevu nasıl alınılır? Telefonla aşı randevusu alma işlemleri
E- devlet ve MHRS ‘den Covid-19 aşısı için randevu nasıl alınılır? Telefonla aşı randevusu alma işlemleri
Salatalık maskesini nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Evde pratik salatalık maskesi yapım tarifleri
Salatalık maskesini nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Evde pratik salatalık maskesi yapım tarifleri
E-devlet ve MHRS ekranı ile aşı randevusu nasıl alınır?
E-devlet ve MHRS ekranı ile aşı randevusu nasıl alınır?

Popüler Haberler

Gözlük alımında devlet ne kadarını karşılıyor? SGK gözlük hakkı yılda kaçtır?
Kimler rapor parası alabilir? Kaç günlük rapor parası ödenir?
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2021 yılı burs miktarı
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Koltuk altı kararmasını ne geçirir? Koltuk altı kararması çözüm önerileri
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2021
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
Zuhal Topal'la Sofrada 454. bölüm canlı yayın ve tekrarı izle Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim 2020 Perşembe puan durumu!
Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 6 Şubat 2021 Cumartesi
Kuruluş Osman Gonca Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Emel Dede hakkında bilgiler
2021 MEB sınav başvuru ücretleri ne kadar oldu?
Yıldız Kenter kimdir? Usta oyuncu Yıldız Kenter kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter hakkında bilgiler
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Seslendirme sanatçısı nasıl olunur? 2021 seslendirme nasıl yapılır?
Doğum parası şartları nelerdir? 2021 Doğum yardımı başvuru süresi
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 1 Mart 2021 Pazartesi
Gebelikte bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin kan grubu öğrenme zamanı
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.