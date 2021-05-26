Gözlerinde miyop olanlar dikkat! Uyku kalitesi miyop olan kişilerde daha düşük

Flinders Üniversitesi’nden araştırmacılara göre miyop olan kişilerin, gecikmiş sirkadiyen ritimler ve düşük melatonin üretimi nedeniyle normal görüşe sahip insanlardan daha düşük kalitede uykuya sahip olduklarını buldular. Buna göre çocuklarda görme bozukluğuna neden olan miyopun daha eken teşhis konarak tedavi altına konulabileceğini söylüyor.

Miyop; yakının net bir şekilde görülebildiği, ancak uzağın bulanık göründüğü oldukça yaygın bir göz rahatsızlığıdır.

Uzağı görememe ise NHS göre tedavisi hafif seviyede olan kişiler için gerekli olmadığını söylüyor. Miyop şiddeti kişiden kişiye değişirken çocuklarda bu durum 6 ila13 yaş arasında görülmeye başlayabilir.





Vücudun hızla büyüdüğü gençlik yıllarında miyop, daha da kötüleşebilir.

Araştırmacılar uyku kalitesini miyop ile orantılı olduğunu söyledi. Uzmanlar bazı vatandaşların üzerinde deney yaptı. Bir kısmı miyop hastalığı olan ve miyop hastalığı olmayan yirmili yaşlarda üniversite öğrencilerini kontrole aldı. Vücudun 24 saatlik iç döngülerini kontrol eden uzmanlar sonuca göre miyop olan kişilerin, sirkadiyen ritimlerinde önemli ölçüde gecikme, tükürük ve idrarda daha düşük melatonin ortaya çıktı.

Göz hastalığında uyku kalitesine büyük önem verilirken araştırmayı yöneten Dr. Ranjay Chakraborty şunları söyledi: “Yapay ışığın ortaya çıkması, okuma ve eğlence için ışık yayan elektronik cihazların kullanılması; sirkadiyen ritimlerde ve uykuda aksaklıklara neden olan bir sağlık sorunu haline geldi, ancak göz sağlığı üzerindeki etkisi kapsamlı bir şekilde henüz çalışılmadı.” dedi.

Çocukların uyku alışkanlıklarına bakılmalı!

Araştırmacılar edinilen bilgilere göre çocukların uyku alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlamda uzun süre ekrana maruz kalan kişiler miyop risklerini araştırmak için doktora başvurmalıdır. Yeterli uyku insanda öğrenme hafıza ve dikkati iyileştirirken çocuklar için erken gelişimde kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde birçok çocuk dijital cihazlara ve mavi ışıklara maruz kalırken bu durum gözleri etkileyebilir. Erken teşhis ile çocuklar tedavi edilebilir.