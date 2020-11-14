Gözaltı ışık dolgusu nedir? Gözaltı ışık dolgusu fiyat tablosu nedir?

Gözaltı Işık Dolgusu Nedir?

Gözler dönen bir yapıya sahiptir ve etraflarında özel bir yağ vardır. Orbital septum adı verilen koruyucu bir bariyerle korunan gözlerimiz yaşlanma ve genetik faktörlerden gevşer ve yağ kesesi tarafından öne doğru itilir. Yaşla birlikte kemik incelmesi meydana gelir ve geriye dönük kemik hareketi nedeniyle tutuklulukta bir kesinti ile oluşur. Burada, bu boşluklar küçük olsalar bile gölgeli ve derin görünebilir, bu nedenle insanların bir şefkat halkası ve morlukları vardır ve bunu ortadan kaldırmak için birçok tedavi üzerinde çalışılmaktadır. Bu alandaki uzmanlar tarafından en çok tavsiye edilen tedavi göz altlarını ışıkla doldurmaktır ve bu yöntem ciddi morlukların giderilmesine yardımcı olur.

Şiddetle tavsiye edilen bu ışık dolgusu işlemi göz altındaki tüm sorunları ciddi şekilde çözerken, tam olarak olamaz. Bu yöntemin işe yaradığı yerler, göz altı sorunları, koyu morluklar ve çoğu alyans etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Uzmanlar, bu yöntemin genetik faktörlerin neden olduğu tespit torbalarını çıkarmak için işe yarayıp yaramadığına bir çözüm olarak alt göz kapağı estetiğini önermektedir.

Göz altındaki koyu halkaları tedavi etmek için kullanılan ışık dolgusu aslında vücut tarafından üretilen hyaluronik jel olarak da adlandırılan bir dolgu yöntemidir ve

Göz altındaki halkalar, koyu halkalar ve morluklar gibi çeşitli sorunları gidermek için geliştirilen bu jel, göz altındaki ışığı dolduran maddede hyaluronik asit ve poly vitamin kompleksi olmak üzere iki tipte kullanılmaktadır. Önce morluklara ve torbalara hyaluronik asit ile müdahale edilir, ardından poly vitaminler yardımı ile hücreler uzun vadede yenilenir.

Işık dolgusunun içeriğinde;

Vitamin : B6

Aminoasit : Glisin, Lisin, Treonin, Prolin-İsolösin, Lösin, Valin

Mineral : Çinko ve Bakır,

Anti-oksidan : Glutatyon, N-asetil-L-sistein, Alfalipoik Asit

Cilt Nemlendirici : Hyaluronik Asit, Arganin bulunur.

Gözaltı Işık Dolgusu Tedavisi

İleri teknoloji ile yaşla birlikte ortaya çıkan güvene dayalı morlukların tedavisi hayatımıza girmiştir. Özellikle 30 yaşından sonra daha belirgin hale gelen, kadınları rahatsız eden ve ürkütücü rüyalar olan emzirme çürükleri artık pek çok tedaviyle ortadan kaldırılıyor. Bu tedavilerden en önemlisi hafif dolgu yöntemidir. Yaşlanma, alkol tüketimi, uyku pozisyonu ve genetik nedenlerin neden olduğu emzirme halkalarını ve morlukları tedavi etmek için birçok yöntem kullanılmaktadır.

Son zamanlarda büyük estetik sorunları olan kişiler, göz altındaki morluklar ve torbalar için hafif bir dolgu tedavisi önermektedir. Bu tedavi ile kişilerin yaşadığı gözaltında yorgunluğa neden olan çanta ve morluklar giderilir ve daha genç ve daha yoğun bir cilt dokusu elde edebilirsiniz. Bu yöntem, göz altlarını doldurmak, göz çevresindeki cildi canlandırmak ve yeniden yapılandırmak, belirgin sorunlar olan şişlik, morluk ve halkaları özenle gidermek için kullanılır.

Göz Altı Işık Dolgusu Kalıcı mıdır?

Göz altı ışıkla doldurma çeşitli teknikler kullanılarak yapılır. Bu uygulama kişinin cildinin altına değil kemiklere uygulanır. Oldukça ağrısız olan bu yöntem, uygulama öncesinde anestezi uygulanmasını içerir ve uygulama oldukça rahat ve ağrısızdır. Kemiğe kademeli olarak hafif bir dolgu işlemi uygulanır. Bu tedavi yöntemi son zamanlarda estetik sorunları artan kadın ve erkekler tarafından tercih edilmektedir. Bakımlı erkeklerin son zamanlarda artması nedeniyle gözlerinin altında ışık dolgusu olan erkeklerin sayısı da artmıştır.

Hyaluronik asit insan vücudunda üretilen ve bulunan bir madde olduğu için bu maddenin azaltılması, kişinin bakımı altında morluklara ve halka görünümüne neden olur. Ciltteki hyaluronik asit miktarının azalması cildin canlılığını ve ışıltısını kaybetmesine neden olur. Göz altı rahatsızlıklarının ana nedeni aslında hyaluronik asit ve benzeri maddelerin olmaması olduğundan bu dolgunun bu eksikliği doldurması amaçlanmaktadır. Göz altı ışıkla doldurulması, bu maddenin eksikliğinin giderilmesi ve cildin kaybedilen canlılığını ve nemini geri kazanmayı amaçlamaktadır.

Doğal olarak üretilen hyaluronik jel vücuda uygulandığı için ışık dolgusu etkisi oldukça uzundur. Etkisi zamanla geçse de en uzun etkisini en az 1,5 yıl korur. Bazı kişilerde bu etkinin süresi 3 yıla kadar çıkabilir. Tamamen kişisel faktörlere bağlıdır. İlerleyen yıllarda aralıklı olarak uygulanan ışık dolgusunun etkisi uygulama tekrar edildikten sonra görülecektir. Etkisi azalmış hafif bir dolgu yerine bu süreden sonra tekrar uygulama yapabilirsiniz.

Işık dolgusu, kullanılan dolgu vücut tarafından üretilen bir madde olduğu için sağlığı tehlikeye atmaz ve hassaslaştırmaz. Bu nedenle yan etkisi yoktur. İyileşme süresi 1 haftadır ve nadiren de olsa kızarıklık, şişlik ve bulaşıcı sorunlar ortaya çıkabilir. Uygulamadan sonra çok aktif sporlar, özellikle sıcak su ile banyo yapılması tavsiye edilmez. Aşırı kahkahadan da kaçınılmalıdır.

Bu etkiye sahip olan ve erkeklerin tercih ettiği tedaviler arasında sıklıkla duyduğumuz ışık tedavisi fiyatları son dönemlerde en çok çalışılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle sizler için hafif dolgu fiyatlarını araştırdık.

Gözaltı Işık Dolgusu Fiyatları 2020

Sağlıklı kişilere genellikle 1 seansta uygulanan 18 yaş üstü ve hafif dolgu ihtiyacı olan hastalar 4 hafta sonra tekrar uygulanmalıdır. Genç ve dinamik bir görünüme sahip olmak isteyen kişiler, dolgu işlemini gerçekleştirebilecek niteliklere sahip kişiler, özellikle plastik cerrahi uzmanları ve dermatologlar tarafından tek seansta kullanılmalıdır.

2020 gözaltı ışık dolgusu fiyatları, tek enjeksiyon yeterli olduğundan genellikle sabit bir fiyatla fiyatlandırılır. Fiyat kişisel muayene kontrol sonrasında belirlenecektir.

Kişi başına uygulanacak boyut küçük ise kullanılacak ilacın miligramı da düşük olacak ve sabit fiyat olduğu için dolgu fiyatı daha uygun ve ekonomik olacaktır. Ancak yapılacak alan daha büyükse fiyat daha yüksek olacaktır. Hafif bir dolgu fiyatını etkileyen en önemli faktör, dolgu olarak kullanılacak malzemenin kalitesi olacaktır. Kişiye özel çıkarılacak fiyatlar değişiklik gösterebilir. Ancak hafif dolgular için fiyatlar 1.200 ile 1.800 TL arasında değişiyor.

İzmir, Ankara'da göz altı dolgusu fiyatlarını öğrenmek isterseniz aşağıdaki kliniklerin iletişim numaralarından istediğiniz zaman randevu alabilirsiniz.