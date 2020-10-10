Göz kapağı estetik fiyat listesi 2020

Göz Kapağı Estetiği

Yaşlanma ve yerçekimi nedeniyle insan vücudunda sarkmalar ve kırışıklıklar oluşur. Blefaroplasti olarak da adlandırılan göz kapağı estetiği, üst ve alt göz kapaklarının deri ve kas dokusunun alınmasıyla yapılan bir germe operasyonudur.

Göz altlarında torbalanma ve renk değişmesi,

Göz kenarlarında kaz ayağı çizgileri,

Göz kapağı cildinde kırışıklık ve sarkmalar,

Üst göz kapağı düşüklüğü,

Yorgun bir yüz ifadesi şeklinde sıralanabilir.

Listelediğimiz maddeler gibi belirtileriniz varsa, cildiniz renksiz, sarkık ve kırışmışsa tedavi olmayı tercih edebilirsiniz. Göz kapaklarının güzelliğinden sağlık ve genç görünüm açısından tercih edilmektedir. Sağlık açısından bakıldığında, ciltte kolesterol kristallerinin birikmesi, kılcal damarların alınması gibi durumlarda ameliyat yapılabilir. Göz kapaklarının güzelliği, göz kapaklarındaki kırışıklıkları, torbaları ve sarkmaları ortadan kaldırır. Göz kapağı estetiği ameliyatı sonrasında kişi hastanede kalmaz ve ameliyat sonrası taburcu edilir. Uzun yıllar kalıcıdır. İki tür göz kapağı estetiği vardır. Bunlar alt göz kapağı estetiği ve üst göz kapağı estetiğidir. Operasyon sırasında her bir göz kapağı genellikle yarım saat tutulur. Estetik işlemlerde üst göz kapağı için lokal anestezi kullanılsa da alt göz kapağı için genel anestezi kullanılmaktadır.

Alt ve Üst Göz Kapağı Ameliyatı

Sarkma sonrası oluşan deformasyon ve cilt rahatsızlığı estetiğin temel nedenleridir. Göz kapağı 4 yapıdan oluşur. Deri, kas, fasya (doku), yağ keseleri, bu dokular, üst göz kapağının orta ve orta hattında yağ cepleri ve dış hatta lakrimal bezler bulunur. Alt göz kapağının orta hatta dış çizgisinde yağ cepleri vardır. Üst göz kapağı ameliyatında cildi uyuşturmak ve cildi çıkarmak için lokal anestezi uygulanır, ardından kasın alt yarısı çıkarılır. Gözyaşı bezi sarkıyorsa, yukarı çekin, ardından çözülen dikiş çıkarılır ve operasyon sonlanır. Alt göz kapağı estetiği lokal anestezi sayesinde uyuşur, deri ve kaslar çıkarılır. Öne çıkan bazı yağ paketleri çıkarıldı. Sonrasında çok fazla deri ve kas kalmışsa bunları çıkardıktan sonra kirpiklerin altındaki deriyi eritilmiş dikişlerle kapatın. Göz kapakları doku olarak çok yumuşak olduğu için morarma ve şişlik meydana gelebilir. Dikişleri 6-8 gün içinde silebilirsiniz ve bu süre zarfında dinlenmeniz tavsiye edilir. Operasyondan sonraki 3-4 gün içinde gazete ve kitap okumamalısınız. Hasta kontakt lens kullanıyorsa ameliyat sonrası 8-10 gün kontakt lens takmaması önerilir.

Badem Göz Ameliyatı

Göz Kapağı Düşüklüğü

Günümüzde badem göz estetiği popüler hale gelmiştir, gözün yanından çekilerek dar bir göz yapısı oluşturmak olan bu operasyon da 20 yaşından sonra herhangi bir kişiye yapılabilir ve yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında sürer. Hasta hastanede 3-4 saat istirahat ettikten sonra taburcu edilebilir. Özellikle orta yaşlı bayanlarda kullanıldığında üst göz kapağında fazlalık varsa çıkarılır ve bu fazlalıklar uyku ve yorgunluğa neden olur.

Üst göz kapağı genellikle gözlerimizin rengi ile beyaz kısım arasında 1 veya 1.5 mm'dir. Tek taraflı depresyon olduğunda dikkat çekecek, iki taraflı depresyon ise yorgun ve bilinçsiz görüntüler üretecektir. Bu doğuştan görünüyor ve ancak daha sonra ortaya çıktı. Yaralanmadan sonra daha sonra bir düşük meydana gelebilir veya bir kas hastalığının neden olduğu bir düşük olabilir. Doğuştan ise görmenizi engelleyebilir ve göz kusurlarına neden olabilir. Düşük göz kapağı teşhisi hemen tedavi edilmelidir. Göz kapaklarını tutan kaslar işlevsel ise güçlendirilmeli; sorun yoksa göz kapakları ile alın arasına askı uygulanır.

Göz Kapağı Estetiğinden Sonra İz Kalır mı?

Özellikle göz kapaklarını incelerken yağ ceplerinin konumu ve netliği iyi değerlendirilecektir. Gözlerinizi kapatıp hafif baskı uyguladığınızda, yağın yerini belirlemek kolaydır. Özellikle bulunduğu yerin çıkıntısı ve cep şekli değerlendirilmelidir. Üst kapak ile alt kapağın estetiği çok farklıdır. Üst kapağın kıvrım bölgesine dikiş konulursa kimse ameliyat olduğunuzu bilmeyecektir. Alt göz kapağında dikiş kirpiklerin alt kısmına yerleştirilirse alt göz kapağındaki izi hiç kimse görmeyecektir.

Göz Kapağı Ameliyat Fiyatları Ne Kadar?

Kozmetik cerrahi her zaman sigorta kapsamında değildir. İnsanlar bu masrafları kendileri karşılar. Ameliyatı yapan doktor ve hastaneye bağlı olarak düşük fiyatlar ve çok yüksek fiyatlar ile karşılaşabilirsiniz. Operasyon ister alt göz kapağına ister üst göz kapağına veya her ikisine birden yapılsın, göz kapağının estetik fiyatı fiyat olarak farklılık gösterecektir. Ayrıca anestezinin türüne ve prosedürüne göre değişiklik gösterebilir. Göz kapağının estetik fiyatı sırasıyla yaklaşık 5.500 TL ve 6.000 TL'dir. Güncel fiyat bilgilerini bir uzmandan alabilirsiniz.

Devlet Hastanesinde Göz Estetiği Yapılıyor Mu?

Göz kapağı ameliyatı bir devlet hastanesinde yapılır, ancak tüm devlet hastanelerinde yapılmaz. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Birimi olduğu için ameliyat olamayabilirsiniz ve bu Cerrahi Birimdeki doktorlar estetik uygulamalarını geliştirmek istemektedir. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi doktorları plastik cerrahi yaparsa, bir devlet hastanesinde göz kapağı estetiği yaptırabilirsiniz.

Göz Kapağı Estetiğinin Riskleri Nelerdir?

Risksiz bir operasyon yoktur, bu tür bir operasyonun belli riskleri vardır. Öneğin sigara içiyorsanız ameliyat sonrası yaranın iyileşme süresi artacaktır. Veya aynı alanda başka adımlar da gerçekleştirirseniz, kurtarma süresi artacaktır.