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Google, Türkiye'nin kısıtlamalar sonrasında ki toplum hareketliliği verilerini paylaştı!

Google tarafından Nisan ayından beri gerçekleştirilen Toplumsal Hareketlilik verileri ikinci dalga sonrasında yeniden gündeme geldi. Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında Türkiye'de insan hareketliliğinin gösterildiği veriler paylaşılırken vatandaşlar raporu araştırmaya başladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:38
Google, Türkiye'nin kısıtlamalar sonrasında ki toplum hareketliliği verilerini paylaştı!
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Covid-19 nedeni ile alınan tedbirler sonrasında Google tarafından geliştirilen bir sistem ile virüsün ve kısıtlamaların insan hayatını nasıl değiştirdiği ortaya koyuldu. Dünya genelinde salgında ikinci dalganın yaşanması ile kısıtlamalar dünya genelinde tekrar getirilirken Google’da kısıtlamalar sonrasında sokaklar ve hayatın nasıl değiştiğini gösteren veriler paylaştı.

Nisan ayından beri paylaşılan Google toplum hareketliliği raporları son kısıtlamalar sonrasında dikkat çekti. Google yaptığı çalışmanın amacı olarak Covid-19’a karşı alınan önlemlerin ne kadar başarılı olduğunu göstermek olarak açıklarken 7 Aralık tarihinde yayınlanan son veriler kısıtlamalar sonrasında devletlerin ne kadar başarılı olduğu ve insanların ne kadar bilinçlendiğini ortaya koydu.

26 Ekim – 7 Aralık 2020 Türkiye raporu

Buna göre alınan önlemler sonrasında ki insan hareketliliği raporunda;

Google tarafından paylaşılan raporlarda ülkemizde 21 Kasım tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarında insan hareketliliğinin düşüşe geçtiği ve 1 Aralık tarihinde alınan daha kapsamlı kısıtlamalar ile düşüşün devam ettiği gösterildi.

Google toplum hareketliliği verileri aynı zamanda şehirlerde ki hareketliliğinde azaldığını ortaya koydu.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:38
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TürkiyeGoogleToplumsal HareketlilikInsan HareketliliğiRapor
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