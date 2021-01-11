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Genel sağlık sigortasından faydalanmak için gereken şartlar nelerdir? Sigortadan herkes yararlanabilir mi?

Hastanede sunulan her hizmetten faydalanmak oldukça pahalı olabilmektedir. Genel sağlık sigortası bu kapsamda geliştirilen bir sistemdir. Genel sağlık sigortası nedir? Bu sigorta 18 yaşını dolduran tüm vatandaşları kapsamaktadır. Sigorta primleri belirlenen bankaların şubelerinden, ATM ya da internet bankacılığı uygulamalarından gerçekleştirilebilmektedir.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:11
Genel sağlık sigortasından faydalanmak için gereken şartlar nelerdir? Sigortadan herkes yararlanabilir mi?
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Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Genel sağlık sigortası, tüm vatandaşlar için önemlidir. Bu sigorta zorunludur ve 18 yaşını tamamlamış herkesi kapsamaktadır. Hastane, yoğun bakım, tedavi, muayene gibi bütün hizmetleri sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan bu sistemden vatandaş olmayan bireyler de faydalanabilmektedir. Bu kişiler, kendi isteklerine göre katılım sağlayabilirler.

Genel Sağlık Sigortası Nedir? 

Tanımsal olarak, çalışan ve çalışmayan ülke nüfusunun hepsini içine alan bir sistemdir. Bireylerin sağlıklarının korunması, herhangi bir risk durumunda harcamaların finansmanının sağlanmasını ifade etmektedir. Toplumdaki tüm bireyleri kapsayan ve bireylerin eşit,ulaşılabilir bir şekilde genel sağlık sigortasından faydalanma fırsatını elde ederler.

Genel Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilmektedir?

  • Kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3=676 TL)
  • Kişi başı gelir 676 TL ve 2020 TL arası olan bireyler ise asgari ücretin üçte birinin %12 ‘si oranında yani 81 TL ödeme yapılarak faydalanmak mümkündür.
  • Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanlar 243TL genel sağlık sigorta primi ödemesi gereklidir.
  • Bu şekilde genel sağlık sigortasından faydalanmak mümkündür.

Genel Sağlık Sigortasından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Bütün T.C. vatandaşları 18 yaşına girdiği anda sağlık sigortası kapsamına dahil olur. 18 yaşından küçük kişiler ise anne ve baba tesciline bakılmaksızın genel sağlık sigortası primleri devlet tarafınca ödenerek sigortaya dahil edilmektedir. Bu sağlık sigortası, çalışan ve çalışmayan kişiler konusunda değişkenlik göstermektedir. Çalışan kişilerin sağlık sigortası primini işvereni ödemektedir. Çalışmayan kişiler ise kendi primlerini kendileri yatırmaktadır.

Çalışmayan, işsizlik ödeneği kesilmiş, emekli olmayan ve işsiz olan vatandaşların sistemsel olarak sağlık sigortası kapsamına alınması söz konusudur. Fakat;  genel olarak bu durum bilinmemektedir. Vatandaş SGK’ ya bildirmediği için ve Kaymakamlık’a  müracaat ederek gelir testi talep etmedikleri için prim borçları her ay artmaktadır. Bu sebeple borçlar arttıkça artar. Bu konu hakkında detaylar merak edilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası İçin Kimler Prim Borcu Ödemektedir?

  • Herhangi bir kapsamda çalışmayan bireyler
  • Sigortalı olmayan bireyler
  • Bakmakla yükümlü olunan anne, baba, eş ve çocukları üzerinde sağlık güvencesi olmayan bireyler

SGK’ dan gelir almayan veya maaşı olmayan herkes bu kapsamda yer alır ve Genel sağlık sigortası primi ödemektedir.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Sigorta primleri 60 gün içinde ödenmediği durumda;

  • Kişi, devlet hastanelerinden paralı şekilde hizmet almaktadır.
  • Hastane veznesine 30 TL muayene ücreti ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir.

Ayrıca, kişi tahlil yaptıracaksa ve farklı tedaviler için de ayriyeten ödeme yapma mecburiyetindedir. Böyle ters durumlar yaşanmaması için kişinin işten çıktığı veya çıkarıldığı andan beri resmi işlemlerini takip etmelidir.  Bunun için ilk aşamada borç primi öğrenilmelidir. Ödenmeyen borçlara yönelik gecikme zammı da uygulanmaktadır.

Bu borç ödenmez şekle bürünür. Bu durum unutulmadan gerekli takip yapılmak zorundadır. Borç primlerini öğrenmek SGK kurumları üzerinden sağlanabilmektedir. Bu şekilde borç primlerinin düzenli olarak ödenmesi sağlanabilir. Bu durumda kişi sigorta borcu yüzünden sorun yaşamayı engellemiş olur.

Genel Sağlık Sigortası Borç Sorgulama Nasıl Yapılmaktadır?

Borç sorgulamak için intenetten faydalanmak mümkündür.

  • E-Devlet sistemine giriş yapmak
  • Açılan sayfadan sorgulama işlemi yapmak

Genel Sağlık Sigortası Prim Hesaplama

Primlerin hesaplanması da önemli bir ayrıntıdır. Bu işlem karışık görünmektedir. Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin iki katından fazla oranların gelirleri üzerinden %12 oranında hesaplama gerçekleştirilir. Her sene asgari ücret miktarında değişim yaşanır. Bu değişiklikler kapsamında her sene genel sağlık sigortası primleri de asgari ücrete yapılan artış miktarı gibi farklılık gösterebilmektedir. Bireyin gelir miktarı asgari ücretin üstündeyse ya da asgari ücretin arasında ise ödenecek miktar farklıdır. Bu koşulda genel sağlık sigortası taban ücreti olarak nitelendirilen ücretlendirme sistemidir.

Genel Sağlık Sigortası Ödemesi Yapılabilecek Bankalar

Bu sigorta belirli bankalar üzerinden ödenebilmektedir:

  • Yapı Kredi Bankası
  • /images/haberler/2021/01/z.jpgiraat Bankası
  • İş Bankası
  • Vakıfbank
  • PTT
  • Halkbank
  • Garanti Bankası
  • Akbank

Kişiler seçtikleri herhangi bir bankadan prim ödemesi yapabilir. Banka şubesine gidilerek işlem yapılabilir veya başka ödeme seçenekleri tercih edilebilir. Bankaların intenet sitesi ya da ATM’ ler tercih edilebilir.

Genel Sağlık Sigortası Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir Mi?

  • Gelir testi yapılmış olmalı
  • Genel sağlık sigortası borcunun 60 günün altında oluşu
  • Gelir testi sonucunda 676,5 TL’ den az kazanıldığının netleşmiş olması

Bu durumlar belirlendiğinde kişi, borcu olmasına rağmen sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Gelir Testi Hakkında

Gelir testi, sosyal güvencesi bulunmayan bireylerin prim ödeyip ödemeyeceklerinin, ödeyeceklerse de ödeme miktarının belirlenmesi için yapılır. Vatandaşlar, genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin kayıtlı olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunurlar. Başvuru sonrası gelir testi yapılır. Gelir testinde aynı hanede yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne, büyük baba esas alınır.

Eğitim amacıyla haneden ayrılmış, 25 yaşını tamamlamamış ve evli olmayan çocuklar bu süre boyunca aile içinde değerlendirmeye alınır. Aynı hanede bir aile dışında da aile olması durumunda her aile için gelir testi uygulanır. Aynı haneden yaşamadığı halde bakmakla yükümlü olunan durumda aynı gelir testi uygulanır. Gelir testi için bir belgeye gerek yoktur. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru doldurmak gereklidir. Formu doldurduktan sonra kuruma teslim etmeliyiz.

Gelir Testi Yaptırılması /images/haberler/2021/01/z.jpgorunlu Mu?

2020 senesi için 981 TL’nin altında olan kişiler, gelir testi yaptırarak durumu kayıt altına aldırmış ve sağlık hizmetlerinden faydalanmış olurlar. Bu durumu yaşayan bireylerin sigorta primlerini devlet öder.

 

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 00:11
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Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık SigortasıSGK
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