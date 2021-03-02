Genel Sağlık Sigortası başvurusunu kimler yapmalıdır? GSS başvuru şartları ve başvuru yöntemleri

2012 yılında başlayan bu sistem ile birlikte çalışan veya çalışmayan vatandaşlar sigorta primlerini ödemek şartıyla genel sağlık sigortasına dahil olabilmektedir. Sigortalı olmak isteyen vatandaşlar genel sağlık sigorta başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte genel sağlık sigortası hakkında tüm bilgiler haberimizde.

GSS nedir?

Ülkemizde çalışan veya çalışmayan SGK kapsamındaki Bağkur ya da Emekli Sandığı’na bağlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişileri düşünerek 2012 yılında Genel Sağlık Sigortası geliştirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına göre çalışan veya çalışmayan ayrımı yapılmadan tüm vatandaşlar yararlanabilmektedir.

Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar düzenli olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemesi şartı ile sağlık hizmetlerinden faydalana bilir ve çalışan kişilere göre eşit şekilde hizmet görebilir.

18 yaş altındaki kişiler ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. 18 yaş üstü kişiler için ise çalışmıyorsa prim ödemesi gerekmektedir. Devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden GSS ile muayene olabilirler. Özel hastanelerde muayene olmak isteyen vatandaşlar mutlaka tamamlayıcı sağlık sigortaları yaptırmaları gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular genellikle vergi dairelerinden veya sosyal yardımlaşma gibi dayanışma vakıfları tarafından yapılabilmektedir. Başvuru esnasında gerekli belgelerin hazırlanmadı ve yetkili kişilere teslim edilmesi gerekiyor. GSS başvurusu için önce gerekli belgelerin hazırlanması önemlidir.

GSS başvurusu için;

Kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Hizmetler Birimine gidilerek GSS başvuru formu alınır

İkametgah belgesi e-devlet yada muhtardan alınır

T.C. kimlik fotokopisi

Genel Sağlık Sigortası için gerekli belgeler hangileri?

GSS başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması

Muhtarlıktan ya da e-devlet üzerinden alınabilen ikametgâh belgesi

T.C nüfus cüzdanı fotokopisi

Genel Sağlık Sigortası için ne kadar prim ödemeli?

Başvuru formu mutlaka muhtar tarafından onaylanıp imzalanması gerekiyor. Gerekli belgeleri hazırlayan kişi bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim etmesi gerekiyor.

Genel Sağlık Sigortasından faydalanmak isteyen vatandaşlar öncelikle sigorta primlerini yatırması gerekmektedir. Bu noktada sigorta primi vatandaşın geliri üzerine değişiklik göstermektedir. Önceki yıllarda ödenecek gelir tespiti için kişilere gelir testi yapılmaktadır. 2017 yılında düzenlenen kanun ile artık gelir testi yapılmamaktadır. Düzenlemeye göre kişiler G0 ve G1 şekilde iki sınıfa ayrılmaktadır.

G0 sınıfındaki kişiler primleri devlet tarafından ödenmektedir. G1 sınıfına dahil olan kişiler ise aylık brüt ücretlerinden %3’ünü sigorta primi olarak ödemeleri gerekmektedir. G0 ve G1 grupları hanedeki kişi başına düşen gelire göre değişiklik göstermektedir.

Bu bağlamda; hanede kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan kişiler, G0 olarak değerlendirilirken, üçte bir ve üstündeki kişiler ise G1 sınıfına tabi tutuluyorlar.

Genel Sağlık Sigortası neleri kapsar?

Kanunda GSS’nin amacı ilk olarak kişilerin sağlığını korumak ve sağlıklarına karşı herhangi bir risk durumunda sağlık harcamalarını finanse etmektir. 1 Ekim 2018 yılında uygulanan sağlık sigortası sadece SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı kişiler kapsarken 2012 yılında çalışmayan kişilerde faydalanmaktadır. Bu anlamda sigortanın kapsayacağı durumlar;