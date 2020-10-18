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Genel Sağlık Sigortası başvuru işlemleri

Genel sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Genel sağlık sigortası sayesinde vatandaşlar sağlık işlemlerinde birçok avantaja sahip olmaktadır. Vatandaşlar Genel sağlık sigortası başvurularının nasıl yapacaklarını merak ediyor.

18 Ekim 2020 Pazar 00:18
Genel Sağlık Sigortası başvuru işlemleri
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Genel sağlık sigortası ilk kez 2012 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. Genel sağlık sigortası sayesinde vatandaşlar sağlık işlemlerinde ücret ödemeden işlemlerini yaptırabiliyor. Birçok sağlık sorunun da bu güvence vatandaşlara avantaj sağlamaktadır.

Genel olarak sağlık sigortası iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan ilki aylık asgari ücretin %3’ü oranında prim ödeyerek yapılan uygulamadır. İkinci uygulama ise yeşil kart uygulamasıdır. Bu uygulamada prim ödemesi yapılmadan sağlık haklarından faydalanılır.

GSS 60g nedir?

İlk kısımda da belirtildiği gibi ilk kez 2012 yılında başlayan uygulama Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredildi. Devir işleminin ardından yeşil kart tescil işlemleri SGK bünyesinde yapılmaya başladı.

GSS sistemi ile sosyal güvencesi olmayan kişiler içinde sağlık alanında işlem yapmaları sağlandı. Sistemde ilk olarak 3’lü gelir sistemi kullanıldı ve aylık primler bu sisteme göre ödeniyordu. Sistem 2’li sisteme dönüştürüldüğünde de 60G-1 olarak asgari ücretin brüt %3’ü kadar prim ödeniyor. Diğer sistemde ise 60C-1 yani yeşil kart sistemi ortaya koyuldu.

Genel sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılır?

Aktif olarak sigortalı çalışmıyorsanız veya anne babaların sigortalarından faydalanmayanlar SGK tarafından otomatik olarak tescil edilir. Bu kişiler genel sağlık sigortası sorgulamalarını e-Devlet sisteminden sorgulama yapabilir.

İşten ayrılıp 18 yaşını tamamlayan kişiler işlerinden ayrıldıktan sonra SGK bünyesine tescil işlemini yapmalıdır. Sosyal güvencesi olmayan kişilere otomatik olarak sistem tecil etse de yine de SGK’ya giderek işlemi sorgulatmakta fayda var.


Sigortalı olarak çalışan kişiler sigorta sistemi kapsamında sağlık sigortasında otomatik olarak yararlanır ve aynı şekilde sigortası olmayan yani sosyal güvencesi olmayan kişilerde yeşil kart sayesinde sağlık haklarından faydalanmaktadır.

E-Devlet üzerinden GSS başvurusu yapılır mı?

GSS başvuruları e-Devlet sisteminden yapılmaz. Başvurular SGK merkezlerinden yapılmaktadır. E-Devlet sisteminden GSS Tescil ve Borç Sorgulaması yapılır.

Genel sağlık sigortası başvurusu için gerekli evraklar

Genel sağlık sigortası için kimlik belgenizle birlikte SGK merkezlerine başvuru yapmanız yeterlidir. SGK başvuru sırasından size form ve gerekli olan belgeleri verecektir.

Genel sağlık sigortası sorgulama

Genel sağlık sigortası sorgulaması e-devlet sisteminden yapılabilir. E-devlet sisteminde giriş yaptıktan sonra arama bölümünde GSS Borç Sorgulama yazarak sorgulama işlemini kolayca yapabilirsiniz. Aynı şekilde SGK Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulaması da yapılmaktadır.

Genel sağlık sigortası borcu ödenmezse ne olur?

Genel sağlık sigortası borcu ödenmediği takdirde gecikme zammı ve faizi uygulanır. Ancak ödenmeyen borç iki aydan fazla olursa sağlık güvencesi haklarından faydalanamaz.

Genel sağlık sigortası borcu ne zaman ödenir?

Sağlık sigortası ödemeleri her ayın sonunda yapılır. Borcunun ödeyen kişiler sağlık haklarından faydalanmaktadır.

Genel sağlık sigortası primi nasıl ödenir?

Genel sağlık sigortası ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmalı olduğu bankalar, PTT şubeleri üzerinden ödenebilir. Ayrıca banka ATM’leri ve bankanın mobil uygulamaları üzerinden ödemeler kolay yapılabiliyor.

Genel sağlık sigortası borcu kredi kartı ile ödeme

GSS prim borcu ödemeleri kredi kartı ile de yapılabiliyor. Kredi kartı ile ödeme yapmak için e-Devlet sistemine kartın kayıtlı olması gerekir. Kayıtlı kart ile ödemelerinizi uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz. Ödemelerinizi kimlik numaranızı girerek başka herhangi bir bilgiye gerek duymadan yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 18.10.2020 00:18
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Anahtar Kelimeler:
SGKSağlık
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