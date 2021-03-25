Gebelikte mide yanması şikayetlerini azaltan doğal yöntemler

9 Ay 10 gün süren hamilelik kimisi için çok zor bir süreçken kimisi için en rahat zamanlarıdır. Herkesin farklı şikayeleri olabilir. Gaz sancısı, mide yanması, mide bulantısı, baş ağrısı, saç dökülmesi, ayak şişliği gibi önemli durumlar başına gelebilir. Özellikle mide yanması şikayetiyle başvuru yapan çok fazladır. Hamilelikte ilaç kullanılması çok önerilmediği için uzmanlar bir takım doğal yöntemlerin zararsız olabileceğine dikkat çekmiştir.

Peki bunlar nelerdir?

Hormonsal bir durum olan mide yanması azaltmanın kolay yolları vardır. Bebeğin anne kanında gelişmesi ve büyümesiyle rahim duvarlarına olan baskı, basınç etkisiyle mideyi sıkıştırmaktadır. Mide yanmasını rahatlacak bazı yöntemler şunlardır;

Yağlı ve kızartma türevi besinlerden uzak durmak,

Şekerli gıdalara ara vermek,

Ilık süt içerek mideyi rahatlatmak,

Ilık su ve bol su tüketimini sağlamak,

Yeşillik ve yeşil sebzeler tüketmek,

Kafein içeren maddelerden uzak durmak,

Hızlı biranda yemeden uzun müddet çiğneyerek hazmı kolaylaştırmak,

Lifli gıdaları listeye ekleyerek sağlıklı öğünlerle mideyi rahatlatmak,

Baharattan kaçınmak,

Asit içeren sıvı gıdalar tüketmemek,

Uyumadan hemen önce bir şeyler yememek,

Sigara kullanmamak.

Hamlilelik süresi boyunca, dar giyinmemek çok önemlidir. Mideye baskı yapmaktan kaçınmak lazım. Şişen vücudu sıkıştırmadan rahat hareket etmesi sağlanmalı. Sinir ve stresten uzak bir yaşam tercih ederseniz daha sağlıklı bir hamilelik geçirirsiniz.