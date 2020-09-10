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Gebelikte bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin kan grubu öğrenme zamanı

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Gebelikte bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin kan grubu öğrenme zamanı konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 10 Eylül 2020 Perşembe'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 17:03
Gebelikte bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin kan grubu öğrenme zamanı
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Kişilerin kan gruplarını bilmeleri birçok anlamdan hayati önem taşımaktadır. Olası bir sağlık sorununda kişinin kan gurubunu bilmesi sonucu bu sağlık sorunu hızla çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu açıdan ebeveynlerin çocuklarının kan grubunu da ihmal etmeden öğrenmeleri gerekmektedir. Çocuklar için de en az yetişkinler kadar önemli olan bu durum, birçok ebeveyn tarafında göz ardı edilmektedir.

Herhangi bir sorun yaşanması halinde kan grubu bilinen kişiye ani müdahale yapılması halinde o kişi sağlığına kavuşmaktadır. Çocukların doğduğu günden itibaren birçok sağlık sorunu yaşaması veya bebeklerin kontrollere gitmesi göz önüne alındığında bu kontrol ve sorunlarda çocukların kan grubunu öğrenmek gereklidir. Okula giden çocukların kitap ve defterlerine kan gruplarının yazılması da acil bir durumda hayati önem taşımaktadır.

Anne kanında kan gurubu öğrenme

Kadınlar hamilelik dönemindeyken bebeklerine sağlık durumları adına rutin kontroller ve testler yapılır. Bu testlerin temel amacı bebeklerin bir risk taşıyıp taşımadığıdır. Bu durumlarda istenilmesi halinde bebeklerin anne kanında olmasına rağmen kan grupları öğrenilebilir.

Genetikle alakalı, bebeğini sağlığını etkileyecek durumlar ve ebeveynlerdeki kan uyuşmazlığı gibi durumlarda bebeğin kan grubunun öğrenilmesi önem taşımaktadır.

Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi

Bebeğinin kan grubunu öğrenmek isteyen ebevenyler, daha bebekleri doğmadan dilerlerse anne kanında kan grubu öğrenebilme imkanına sahiptir. Herhangi bir sağlık sorunu adına önlem almak adına bebeklerinin kan grubunu öğrenmek isteyen kişiler bebek doğar doğmaz gerekli testleri yaptırarak yine bebeklerinin kan grubunu öğrenebilir.


Bu durumda dikkat edilmesi gereken unsur bebekten kan alınabiliyor olmasıdır. Bazı durumlarda yeni doğmuş bebeklerden kan almak sakıncalıdır. Böyle bir durum söz konusu olmadığı sürece bebeklerin kan grubu kolay bir test sonucu öğrenilebilir.

Çocuklarda kan grubu öğrenme

Küçük yaşlarda kan grubu öğrenilmemiş bir çocuğun en kısa sürede hem kendi hem de ailesi çocuğun kan grubunu öğrenmelidir. Bu kan grubunun öğrenilmesi herhangi bir kaza, hastalık veya ciddi yaralanmalarda ciddi önem taşımaktadır.

Kolayca yapılan bir test sonucu öğrenilen kan grubu sayesinde kişilerin ilerde yaşayacağı kazalarda o kişiye alınacak tedbirleri ona göre belirlenir. Kan grubunun bilinmesi durumunda kişilerin hayatı kurtulabilmektedir.

Süresi nedir?

Belirlenen bir süresi olmayan kan grubu öğrenme eylemi herhangi bir zaman diliminde veya herhangi bir yaşta yaptırılabilmektedir.

Nasıl bir işlemdir?

Kişiden alınan bir tüp sayesinde kişinin kan grubu öğrenilir. Kişiden alınan kan belirli işlemlerden geçerek hangi değere sahip olduğu bulunur. Bu sayede kişinin kan grubu ortaya çıkar. Çoğunlukla bir yanlışlık olmamasına rağmen Kızılay ve güvenilir sağlık kuruluşlarında test yaptırılması gerekir.



Son Güncelleme: 10.09.2020 17:03
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