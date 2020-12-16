Gebelikte 12. haftada bebek ve annede yaşanan değişimler nelerdir?

Gebeliğin 12. haftası, en kritik dönemlerden bir tanesidir. Bebeğinizin büyüdüğünü hissedebileceğiniz bu günlerde, kanınızın içerisinde küçük hareketler fark edebilirsiniz.

12. haftada annedeki değişimler nelerdir?

Mesanenizin üzerinde hissettiğiniz baskı ortadan kalkmaya başlayacaktır. Rahim ve genital organın olduğu kemik çatınızdan yukarıya doğru çıkar ve bu hafta itibariyle mide bulantılarınızda azalmalar olacaktır. Baş ağrınızdaki artışın devam etmesi kuvvetle muhtemelken, hormonlarınız hala artmakta ve vücudunuz yeni bir düzene alışmaya çalışmaktadır.

12. haftada bebekteki değişimler nelerdir?

Bebeğin parmakları birbirinden ayrılmaya başlar. Kalça ve kafa boyu 6,1 santimetre ve kilosu 14 grama ulaşan bebeğinizin ağırlığı boyuna göre çok daha hızlı gelişmektedir. Bebeğinizin bütün organlar şekillenmiştir ve bütün organlar çalışır haldedir. Tınak gelişimi bu hafta da devam ederken ve bebek son derece hareketlidir. Sık sık ağzını açıp kapama hareketleri yapar ve bu hafta bebeğiniz pankreas ve troid gelişimini tamamlamış ve insülin salgılamaya başlamıştır.

12. hafta gebelik dönemi için öneriler

Günde en az 6 öğün yemek yemelisiniz. Öğünlerinizi daha az ve sık yemeniz gerekmektedir.

Yemekleri yavaş ve çok çiğneyerek yiyin.

Uyumadan önce yemek yememeye özen gösterin.

Yastığınızı yükselterek mide ekşimenizi önleyin.

Cilt lekelenmelerini önleyebilmem için doktorunuza danışarak güneş kremi alın.

Ani kramplar geliyorsa mutlaka doktorunuza danışın.