İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Gebeliğin 40. haftasında anne ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir?

Gebeliğin 40. haftası pek çok anne adayı tarafından merak edilmektedir. Anne adayları, Gebeliğin 40. haftasında annede ve bebekte görülen değişimler nelerdir? Gebeliğin 40. haftası için tavsiyeler sorularını merak etmektedir.

05 Aralık 2020 Cumartesi 08:05
Gebeliğin 40. haftasında anne ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir?
Takip Et:

Gebelik anne adayları için en merak edilen konulardan bir tanesidir. Özellikle gebe kalındıktan sonra ki hafta hafta yaşanan değişimler anne adayları tarafından merak edilmektedir. Hamilelik sürecinin son haftaları olan 40. Hafta ise pek çok kadın tarafından araştırılıyor.

Hamileliğin 40. Haftasında gebelerde en fazla görülen durum sırt ağrılarıdır. %80 gibi büyük bir oran anne adayında yaşanan bu sırt ağrıları sadece %20’lik bir kesimde yaşanmaz. Sırt ağrısı yaşamayan anne adayları ise ciddi halsizlik ve yorgunluk yaşayacaktır.

Hamileliğin 40. Haftasında neler olur?

Annenin kasılmaları gitgide artar. kasılmaların doğum kasılması olup olmadığını hareketler ve sürekliliğine göre anlaşılabilmektedir. 40. Haftada bebeğin hareketlerinde yavaşlamalar gözlemlenir. Bebek eğer 1 saat içerisinde 10 defa hareket ediyorsa herhangi bir sorun yoktur demektir. Mide geçmiş zamanlara göre daha fazla yanar. Naneli sakız veya şekerler bu durumu hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Hamileliğin 40. Haftasında bebekte yaşanan değişimler

40. haftada bebek ortalama 4 kilo ağırlığa ulaşacaktır. Boyu ise 55 santim civarında olacaktır. Bebek her an doğmaya hazırdır. Gelişimlerin son aşamaları da tamamlandıktan sonra doğum gerçekleşir.

Hamileliğin 40. Haftasında annede yaşanan değişimler ve yapılması gerekenler

Bu süreçte anneler acaba doğum yapabilecek miyim diye düşünmeye ve kaygılanmaya başlar. Unutulmamalıdır ki normal doğum zor bir şey değildir ve tüm canlılar normal doğum yapar. Vücudunu çok büyük görmeye başlayan anneler psikolojik olarak sorunlar yaşayabilirler. Anne vücudunun büyüklüğü doğumun son haftalarında olunduğu içindir. Doğumun son haftasında olunduğu için annelerin her türlü eksiklerinin giderilmiş ve doğuma hazır olmaları gerekmektedir.

Yürümek annenin doğum sırasında yaşayacağı kasılmalara yardımcı olacağı için doğum uzmanları doğumun son birkaç haftasında anne adaylarının yürümeye başlamalarını tavsiye etmektedir.

Baharatlar doğumu hızlandırabilmektedir. Bu nedenle sezeryan doğum düşünen annelerin hamileliğin 40. Haftasında baharatlı yemeklerden uzak durmaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 05.12.2020 08:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GebelikHamilelikAnneBebekDeğişimDoğum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?
Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Koronavirüs aşı geliştiricileri Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci aşı oldu mu, neden aşı olmadı?
Koronavirüs aşı geliştiricileri Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci aşı oldu mu, neden aşı olmadı?
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!

Popüler Haberler

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Google Stadia ne zaman çıkacak? Google Stadia çıkış tarihi ve fiyatı
SETA nedir? Seta raporları neleri barındırır?
AÖL mezuniyet kredisi 170 mi oldu? MEB son dakika açıklaması
E Devlet Tapu kadastro bilgi sistemi ile tapu bilgileri sorgulama işlemleri
Zoom programında güvenliğinizi nasıl artırabilirsiniz?
İbo Show konuğu Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli?
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2020 AGİ kimlere verilir?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç hakkında bilgiler
2020 kesin onaylı kredi veren bankalar ve kredi şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.