Gebeliğin 40. haftasında anne ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir?

Gebelik anne adayları için en merak edilen konulardan bir tanesidir. Özellikle gebe kalındıktan sonra ki hafta hafta yaşanan değişimler anne adayları tarafından merak edilmektedir. Hamilelik sürecinin son haftaları olan 40. Hafta ise pek çok kadın tarafından araştırılıyor.

Hamileliğin 40. Haftasında gebelerde en fazla görülen durum sırt ağrılarıdır. %80 gibi büyük bir oran anne adayında yaşanan bu sırt ağrıları sadece %20’lik bir kesimde yaşanmaz. Sırt ağrısı yaşamayan anne adayları ise ciddi halsizlik ve yorgunluk yaşayacaktır.

Hamileliğin 40. Haftasında neler olur?

Hamileliğin 40. Haftasında bebekte yaşanan değişimler

Annenin kasılmaları gitgide artar. kasılmalarınkasılması olup olmadığını hareketler ve sürekliliğine göre anlaşılabilmektedir. 40. Haftada bebeğin hareketlerinde yavaşlamalar gözlemlenir.eğer 1 saat içerisinde 10 defa hareket ediyorsa herhangi bir sorun yoktur demektir. Mide geçmiş zamanlara göre daha fazla yanar. Naneli sakız veya şekerler bu durumu hafifletmeye yardımcı olacaktır.

40. haftada bebek ortalama 4 kilo ağırlığa ulaşacaktır. Boyu ise 55 santim civarında olacaktır. Bebek her an doğmaya hazırdır. Gelişimlerin son aşamaları da tamamlandıktan sonra doğum gerçekleşir.

Hamileliğin 40. Haftasında annede yaşanan değişimler ve yapılması gerekenler

Bu süreçte anneler acaba doğum yapabilecek miyim diye düşünmeye ve kaygılanmaya başlar. Unutulmamalıdır ki normal doğum zor bir şey değildir ve tüm canlılar normal doğum yapar. Vücudunu çok büyük görmeye başlayan anneler psikolojik olarak sorunlar yaşayabilirler. Anne vücudunun büyüklüğü doğumun son haftalarında olunduğu içindir. Doğumun son haftasında olunduğu için annelerin her türlü eksiklerinin giderilmiş ve doğuma hazır olmaları gerekmektedir.

Yürümek annenin doğum sırasında yaşayacağı kasılmalara yardımcı olacağı için doğum uzmanları doğumun son birkaç haftasında anne adaylarının yürümeye başlamalarını tavsiye etmektedir.

Baharatlar doğumu hızlandırabilmektedir. Bu nedenle sezeryan doğum düşünen annelerin hamileliğin 40. Haftasında baharatlı yemeklerden uzak durmaları gerekmektedir.