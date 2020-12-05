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Gebeliğin 30.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 30.hafta

Anne adayları hamileliğin hangi haftasında ne gibi değişimler yaşandığını merak etmektedirler. Hamileliğin 30.haftasında doğuma az bir zaman kala bebek tam anlamı ile anne tarafından hissedilebilmektedir. Annenin bu dönemde bebekle sürekli konuşması gerekir.

05 Aralık 2020 Cumartesi 15:15
Gebeliğin 30.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 30.hafta
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Hamileliğin 30.haftasında artık bebeğin doğumuna oldukça kısa süre kalmaktadır. Bu sebeple annede doğum heyecanı başlamaktadır. Bebekle iletişim bu haftada kuvvetlendirilmelidir.

Gebeliğin 30.Haftasında Annede Yaşanan Değişimler Nelerdir?

Gebeliğin 30.haftasında annede uykusuzluk yaşanabilmektedir. Bebeğin oldukça büyümesi sebebi ile basınç ve ağrılar hissedilebilmektedir. Rahimde yaşanan baskılar sebebi ile sık sık tuvalete girmeniz gerekebilir. Mide yanmaları da bu haftada sıkça görülmektedir. Baş dönmesi ve kabızlık gibi sorunlar da annelerde görülen normal durumlardır. Bu haftada anne 10-15 kilo kadar almış olabilmektedir. 30.haftada annenin bebekle sürekli iletişim kurması gerekmektedir. Annenin bol su tüketmesi de yine önem taşımaktadır. Bebeğin rahatsız olmasından dolayı fazla ışıklı ve sesli ortamlarda bulunmamalısınız.

Gebeliğin 30.Haftasında Bebekte Yaşanan Değişimler Nelerdir?

Bebek 30.haftaya gelindiğinde 1.350 gram kadar ve 38 cm boya sahip olmaktadır. Bebeğin bu haftada görme, beyinsel gelişimleri devam etmektedir. Bebeğin tepkileri artmakta ve ses ışık duyarlılığı oluşmaktadır. Bebeğin bu dönemde sesler çıkarması da normaldir.

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 15:15
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Gebelik30.hafta
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