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Gebeliğin 28.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 28.hafta

Hamilelik heyecanı yaşayan anne adayları 28.haftada bebekte ve kendilerinde yaşanan değişimleri merak etmektedir. Bu dönemde bebekle anne arasındaki iletişim artmaktadır çünkü bebek anneden gelen tepkileri anlayabilmektedir.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:21
Gebeliğin 28.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 28.hafta
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Hamileliğin 28.haftasında anne kanındaki bebek dışarıdaki olaylara duyarlılaşmaktadır. Bebek tepkiler vermekte ve sesleri işitebilmektedir.

Gebeliğin 28.Haftasında Annede Yaşanan Değişimler Nelerdir?

Hamileliğin 28.haftasında annenin çatlak oluşumu başlayabilmektedir. Bu dönemde büyüyen kanına çatlak giderici kremler sürerek çatlakları önleyebilirsiniz. Hamilelik sürecinde sindirimin yavaşlaması görülmektedir. Mide yanmaları da görülebilmektedir. Hamileliğin tüm haftalarında dikkat edilmesi gerektiği gibi bu dönemde de sağlıklı besinler tüketilmeli, alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır.

Gebeliğin 28.Haftasında Bebekte Yaşanan Değişimler Nelerdir?

Gebeliğin 28.haftasında bebek, dışarıdaki sesleri duyabilmekte ve bunlara tepki verebilmektedir. Bebeğin bu dönemde akciğerleri gelişmektedir. Ayrıca göz kapakları da gelişmektedir. Bebekle bu dönemde bol bol konuşmalı ve iletişim kurulmalıdır.

Bu dönemde tüketilmesi tavsiye edilen besinlerin başında ceviz gelmektedir. Sonrasında muz, balık ve süt ürünleri gibi gıdalar hamilelikte tüketilmesi önemli gıdalardır.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:21
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Gebelik28.hafta
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