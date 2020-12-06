İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Gebeliğin 27.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 27.hafta

Hamilelik heyecanı yaşayan anneler hamileliğin hangi haftasında neler yaşandığını araştırmaktadır. Gebeliğin 27.haftasında anne bebeğin hareketlerini devamlı hissetmektedir.

06 Aralık 2020 Pazar 14:09
Gebeliğin 27.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 27.hafta
Takip Et:

27.Hafta yaklaşık olarak hamileliğin 6,5.ayına denk gelmektedir. Gebeliğin 27.haftasında anne, bebeğin hareketlerini sürekli hissedebilmektedir.

27.Haftada Annede Ne Gibi Değişimler Olur?

27.haftasında olan bir anne bebeğinin hareketlerini sürekli hissedebilmektedir. Bebeğin doğumu yaklaşırken kasılmalar da artış gösterebilmektedir. Bu süreçte doktor randevularının ihmal edilmemesinde fayda vardır.

Annenin bu dönemde stres ve üzüntüden uzak durması gerekmektedir. Süt, balık gibi gıdaların fazlaca tüketilmesi, sigara alkol gibi zararlı ürünlerden ise tamamen uzak durulması gerekmektedir. Ara ara yorulmadan yürüyüşler yapılması tavsiye edilmektedir. Annenin bu dönemde bebek için kalsiyumu bolca tüketmesi gereklidir.

27.Haftada Bebekte Ne Gibi Değişimler Olur?

Bebek, 27.haftada 25 cm boyutuna ve 1 kg kiloya kadar ulaşmaktadır. Bebeğin gözü tam anlamı ile oluşmakta, emme becerisi gelişmektedir. Ayrıca bebeğin kas gelişiminin ilerlediği bir süreçtir.



Son Güncelleme: 06.12.2020 14:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gebelik27.hafta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 46 milyona ulaştı!
Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 46 milyona ulaştı!
Bill Gates Covid-19 salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
Bill Gates Covid-19 salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş var
Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş var
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?
Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Şekerbank bankamatik atm para çekme limitleri
Nude ne demektir? Nude fotoğraf atmak ne demek?
TOKİ 2020 ucuz konut başvuru işlemleri nelerdir? Son başvuru tarihleri
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2020 Aralık Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Arıza dizisi Şehmuz karakterini kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Emine kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Çağlar Gençtürk nereli, yaşı kaç?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin doğum tarihi
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal'ın hayatı!
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.