Gebeliğin 27.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 27.hafta

27.Hafta yaklaşık olarak hamileliğin 6,5.ayına denk gelmektedir. Gebeliğin 27.haftasında anne, bebeğin hareketlerini sürekli hissedebilmektedir.

27.Haftada Annede Ne Gibi Değişimler Olur?

27.haftasında olan bir anne bebeğinin hareketlerini sürekli hissedebilmektedir. Bebeğin doğumu yaklaşırken kasılmalar da artış gösterebilmektedir. Bu süreçte doktor randevularının ihmal edilmemesinde fayda vardır.

Annenin bu dönemde stres ve üzüntüden uzak durması gerekmektedir. Süt, balık gibi gıdaların fazlaca tüketilmesi, sigara alkol gibi zararlı ürünlerden ise tamamen uzak durulması gerekmektedir. Ara ara yorulmadan yürüyüşler yapılması tavsiye edilmektedir. Annenin bu dönemde bebek için kalsiyumu bolca tüketmesi gereklidir.

27.Haftada Bebekte Ne Gibi Değişimler Olur?

Bebek, 27.haftada 25 cm boyutuna ve 1 kg kiloya kadar ulaşmaktadır. Bebeğin gözü tam anlamı ile oluşmakta, emme becerisi gelişmektedir. Ayrıca bebeğin kas gelişiminin ilerlediği bir süreçtir.