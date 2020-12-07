Gebeliğin 26.haftasında anne ve bebekte meydana gelen değişimler

Gebeliğin 26.haftasında artık doğuma sayılı zamanınızın kaldığını anlayabilirsiniz. Bu haftada diğer aylara nazaran kendinize bir nebze daha fazla dikkat etmelisiniz. Çünkü bu dönemde tansiyonunuz aniden yükselebilir ve dinlenmeme kaynaklı birçok sorun yaşayabilirsiniz.

Gebeliğin 26.haftasında annedeki değişimler

26.haftada en sık görülen şikayetlerden biri bel ağrılarıdır. Rahminizin büyümesi ve eklemlerinizdeki bağlarınızın çözülmesi bel ağrılarına neden olmaktadır. Gebeliğe bağlı şeker taraması 26-28. Haftalar arasında yapılmaktadır. Rahminizde bu haftadan itibaren ani gevşeme ve kasılmalar hissedebilirsiniz. Bu kasılmalar adet kasılmaları gibi düzensiz aralıklarla gelen sancılardan oluşmaktadır. Sancılarınızın çok fazla olması durumunda mümkün olan en kısa sürede doktorunuza başvurmalısınız.

Gebeliğin 26.haftasında bebekteki değişimler

Gebeliğin 26.haftasındaki anneler için öneriler:

26.haftada artık kanınızdaki bebeğiniz sizi duyabilmektedir. Kulak gelişimi tamamen tamamlanan bebek, dış dünyadaki sesleri rahatça işitebilmektedir. Akciğerleri amniyotik sıvıyı az miktarda solur ve dışarı verir. Bebeğiniz artık 700-800 gram ağırlığında, boyu ise 33 cm civarındadır. Bebeğinizin erkek olması durumunda bu haftada testis torbası düşmeye başlar.

Bu haftada en büyük şikayetlerden biri ayak şişkinlikleridir. Gün sonunda ayaklarınızı yukarı kaldırıp uzanırsanız kan dolaşımınız hızlanır. Bunun yanında ayaklarınızı tuzlu suya koymakta sizi rahatlatacaktır.

Yatağa yattığınızda sol tarafınıza doğru yatmaya dikkat edin. Sol tarafınıza yatarsanız toplardamarın rahatlamasına ve bebeğinize daha fazla kan gitmesine yardımcı olursunuz.

Otururken ya da uzanırken bel rahatlığınız açısından belinizin arkasını boş bırakmamaya özen göstermelisiniz.