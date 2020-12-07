Gebeliğin 25. haftasında annede ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir?

Hamilelik pek çok kadın tarafından hafta hafta merak edilen ve sürecin takip edilmesi sağlanan bir konudur. Pek çok kadın 25. Hafta gebelik döneminde annenin ve bebeğin vücudunda ne gibi değişimlerin olduğunu araştırmaktadır.

Gebeliğin 25. Haftasında annede ne gibi değişimler olur?

Gebeliğin 25. Haftasında bebekte ne gibi değişimler olur?

Diş ağrıları ve diş eti kanamalarının sıklıkla yaşandığı bir süreç olan gebeliğin 25. Haftasında yaşanan bu sorunlar kalsiyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde anne kendisini sürekli aç hissetmektedir. Bunun nedeni bebeğin gelişimini sağlayabilmek için besine ihtiyaç duymasıdır. Gebeliğin 25. Haftasında rahimde yaşanan genişlemeler kasılma ve ağrılara neden olabilir. Karın bölgesinde şişkinlik, midede sürekli bir yanma, gaz ve kabızlık problemleri yaşanabilir.

Bebek artık 700 gram ağırlığına ulaşmıştır. Boyu ise 23 santimetre civarındadır. Gebeliğin 25. Haftasında burun delikleri açılan bebek bu delikleri keşfetmeye çalışmaktadır. Akciğer gelişimi halen devam etmektedir. Doğumdan sonra nefes alıp vermesini sağlayacak yapı oluşum evresinin sonuna gelmeye başlamıştır. 25. Haftalık gebelik sürecinde artık bebeğin tınakları oluşmuş ve uzamaya başlamıştır. Ultrason görüntülerinde bebeğin kaşları çatık, sinirli, şaşkın veya gülerken görebilirsiniz.

Gebeliğin 25. Haftası için öneriler