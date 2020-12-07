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Gebeliğin 25. haftasında annede ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir?

Gebeliğin 25. haftası anne adayları tarafından araştırılmaktadır. Anne adayları, Gebeliğin 25. haftasında annede ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir? sorusunu araştırmaktadır.

07 Aralık 2020 Pazartesi 01:06
Gebeliğin 25. haftasında annede ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir?
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Hamilelik pek çok kadın tarafından hafta hafta merak edilen ve sürecin takip edilmesi sağlanan bir konudur. Pek çok kadın 25. Hafta gebelik döneminde annenin ve bebeğin vücudunda ne gibi değişimlerin olduğunu araştırmaktadır.

Gebeliğin 25. Haftasında annede ne gibi değişimler olur?

Diş ağrıları ve diş eti kanamalarının sıklıkla yaşandığı bir süreç olan gebeliğin 25. Haftasında yaşanan bu sorunlar kalsiyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde anne kendisini sürekli aç hissetmektedir. Bunun nedeni bebeğin gelişimini sağlayabilmek için besine ihtiyaç duymasıdır. Gebeliğin 25. Haftasında rahimde yaşanan genişlemeler kasılma ve ağrılara neden olabilir. Karın bölgesinde şişkinlik, midede sürekli bir yanma, gaz ve kabızlık problemleri yaşanabilir.

Gebeliğin 25. Haftasında bebekte ne gibi değişimler olur?

Bebek artık 700 gram ağırlığına ulaşmıştır. Boyu ise 23 santimetre civarındadır. Gebeliğin 25. Haftasında burun delikleri açılan bebek bu delikleri keşfetmeye çalışmaktadır. Akciğer gelişimi halen devam etmektedir. Doğumdan sonra nefes alıp vermesini sağlayacak yapı oluşum evresinin sonuna gelmeye başlamıştır. 25. Haftalık gebelik sürecinde artık bebeğin tınakları oluşmuş ve uzamaya başlamıştır. Ultrason görüntülerinde bebeğin kaşları çatık, sinirli, şaşkın veya gülerken görebilirsiniz.

Gebeliğin 25. Haftası için öneriler

  • Düzenli beslenmeli ve dengeli beslenilmelidir.
  • Bol lifli gıdaları tüketmeye dikkat edilmelidir.
  • Yemek yerken sıvı tüketiminizi azaltılmalıdır. Sıvı tüketimini azaltmak yemek yemenize yardımcı olacaktır.
  • Düzenli olarak sebze ve meyve tüketilmelidir.
  • Gün içerisinde mutlaka 30 dakika düzenli ve hafif tempolu yürüyüşler yapılması gerekir.
  • Hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Doğal besinler tercih edilmesi hem bebeğiniz hem de sizin sağlığınız açısından oldukça önemlidir.
  • Erken doğum ihtimaline karşı tedbirler alınmalıdır. Fazla gelen vajinal akıntılar ciddiye alınmalıdır.
  • Kasık ve bel ağrılarınız için istirahat edilmesi gerekir.
  • Rahat edebileceğiniz kıyafetler ve ayakkabıların tercihi önemlidir.
  • Yatarken yastığınızı yüksek olmasına dikkat edebilirsiniz. Rahat uyumanız açısından ayak aranıza yastık koymayı tercih edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.12.2020 01:06
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Gebelik25. HaftaAnneBebekDeğişim
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