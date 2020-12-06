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Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?

Gebeliği 24. haftası pek çok anne adayı ve kadın tarafından merak edilmektedir. Gebeliğin 24. haftası ile ilgili anne adayları, annede ve bebekte ne gibi değişimlerin olacağı ile ilgili araştırma yapmaktadır.

06 Aralık 2020 Pazar 20:27
Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
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Gebeliğin belirli dönemlerinde hem annenin hem de bebeğin vücudunda yaşanan değişimler anne adayları tarafından merak edilmektedir.

24. hafta gebelikte annede yaşanan değişimler

Gebeliğin 24. haftasında bacak, baldır ve karın bölgelerinde çatlaklar meydana gelir. Göğüs uçlarında kabarmalar, meme uçlarını besleyen yağlar salgılanmaya başlamaktadır. Aynı zamanda bu dönemde anne adayının gözlerinde kuruluklar yaşanabilir.

24. hafta gebelikte bebekte yaşanan değişiklikler

Bebek giderek kilo almaya devam eder. Bebeğin yüzü artık iyice oturmuştur. Cildi hala ince ve şeffafa yakın olan bebeğin kemikleri, damarları ve organları görünmektedir. Bebeğin gözleri görme eylemi için gelişimini tamamlamıştır. Gözleri kapalı olmasına rağmen gözlerin oluşumu ve gelişimi tamamlanmıştır. Boy olarak 25 santimetre kilo olarak ise 480 grama gelen bebeğin bu süreçte kalsiyum ihtiyacı artmaya başlar. Dış dünyadan gelen sesleri duyarak tepki vermeye başlayan bebeğin yüzünde çok sayıda kıl vardır. Bu haftada bebeğin kendisine ait ayak ve parmak izi oluşmaktadır.

Gebeliğin 24. Haftası için öneriler

  • Mide yanması şikâyetleriniz için öğün sayınızı arttırılabilir. Az ve sık yemek yemek mide yanmasını engelleyecektir.
  • Tükürük bezleriniz bu dönemde fazla tükürük üretecektir. Buda sizi rahatsız edebilir. Bunun için şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.
  • Göz kuruluğunu önlemek için yapay göz damlaları kullanabilirsiniz. Güneşe çıktığınızda güneş gözlüğü takmanız gerekir.
  • Bu dönemde vücudunuz fazlası ile gerileceği için banyodan sonra nemlendirici krem ya da bebe yağı ile cildinizi nemlendirmenizde fayda vardır.
  • Bu dönemde su tüketiminize dikkat etmeniz gerekir.
  • Kalsiyum ihtiyacınız bu dönemde artacağı için süt tüketimini arttırmanız gerekmektedir.
  • Bu dönemdeki yeme isteğiniz sizi şaşırtabilir. Önceden kendinizi frenleyerek dururken, artık bunu yapmakta güçlük çekeceksiniz. Çünkü kanınız sürekli aç olacaktır. Hafif şeyler yemeğe özen gösterin. Bol bol meyve tüketmenizde fayda var.



Son Güncelleme: 06.12.2020 20:27
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