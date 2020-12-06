Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?

Gebeliğin belirli dönemlerinde hem annenin hem de bebeğin vücudunda yaşanan değişimler anne adayları tarafından merak edilmektedir.

24. hafta gebelikte annede yaşanan değişimler

24. hafta gebelikte bebekte yaşanan değişiklikler

Gebeliğin 24. haftasında bacak, baldır ve karın bölgelerinde çatlaklar meydana gelir. Göğüs uçlarında kabarmalar, meme uçlarını besleyen yağlar salgılanmaya başlamaktadır. Aynı zamanda bu dönemde anne adayının gözlerinde kuruluklar yaşanabilir.

Bebek giderek kilo almaya devam eder. Bebeğin yüzü artık iyice oturmuştur. Cildi hala ince ve şeffafa yakın olan bebeğin kemikleri, damarları ve organları görünmektedir. Bebeğin gözleri görme eylemi için gelişimini tamamlamıştır. Gözleri kapalı olmasına rağmen gözlerin oluşumu ve gelişimi tamamlanmıştır. Boy olarak 25 santimetre kilo olarak ise 480 grama gelen bebeğin bu süreçte kalsiyum ihtiyacı artmaya başlar. Dış dünyadan gelen sesleri duyarak tepki vermeye başlayan bebeğin yüzünde çok sayıda kıl vardır. Bu haftada bebeğin kendisine ait ayak ve parmak izi oluşmaktadır.

Gebeliğin 24. Haftası için öneriler