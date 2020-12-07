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Gebeliğin 22.haftasında anne ve bebekteki değişimler

Gebeliğin en eğlenceli haftalarından olan 22.hafta da anne ve bebekteki değişimleri gösteren belirtileri, gebeler için bu haftada uygulanabilecek önerileri listeledik.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:07
Gebeliğin 22.haftasında anne ve bebekteki değişimler
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Gebeliğinizin 22.haftasıyal birlikte artık sürecin yarısını tamamladınız. Yaklaşık 20 hafta sonra bebeğinizi kucağınıza alacaksınız. Bu süreçte kanınız büyümeye devam edecek ve ayaklarınız yavaş yavaş şişmeye başlayacak.

Gebeliğin 22.haftasında annedeki değişimler

22.hafta itibariyle kanınız büyümeye devam edecek, relaksin hormonunun etkisiyle pelvik bağ dokusu gevşemesiyle ayaklarınız şişmeye başlayacak. Şişlik nedeniyle biraz zorlu bir süreç gibi görünse de aslında bu haftalar hamileliğin en eğlenceli dönemidir.

Gebeliğin 22.haftasında bebekteki değişimler

22.haftaya gelindiğinde bebeğin kasları oldukça gelişmiştir. Hatta ultrason görüntülerinde bebeğinizin kaşları çatık halini görebilirsiniz. Bebeğinizin kaşları, kirpikleri oluşmuş ve artık zıplama hareketleri yapmaya başlamıştır. Bu haftada bebeğinizin ağırlığı 370 gr civarında olurken boyu da 24 cm’dir. Şu an %1 yağ oranına sahipken, yavaş yavaş vücut ısısını koruması için yağ katmanları eklenecektir.

Gebeliğinin 22.haftasında olan annelere öneriler:

Ayaklardaki şişlikler nedeniyle mümkünse topuksuz ya da alçak topuklu ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

Her gün 30 dakika hafif tempoda yürümek hem size hem de bebeğinize iyi gelecektir.

Oturduğunuz yerde belinizi boş bırakmamaya özen göstererek yastık ile destekleyin.

Bu dönemde cildiniz kuruyabilir ya da çatlayabilir. Bunun önüne geçmek için bebe yağı ve nemlendirici kremler kullanabilirsiniz.

Bu ay vajinal akıntılarınız artabilir. Vajinal bölgenizin hijyenine dikkat etmelisiniz. Günlük ped kullanabilir ya da gün içerisinde birkaç kez iç çamaşırınızı değiştirebilirsiniz.

Rahminizin büyümesiyle kabızlık sorunu ortaya çıkabilir. Bunun önüne geçmek için sıvı tüketimine özen göstermeli ve egzersizlerinizi aksatmamalısınız.



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:07
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Anahtar Kelimeler:
Gebelik22.haftaBebek
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