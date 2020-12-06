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Gebeliğin 21.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 21.hafta

Hamileliğin 21.haftasında olan anneler bu haftada bebekte ve kendilerinde yaşanan gelişmeleri merak etmektedir. Hamileliğin 21. haftasında annelerin kalsiyum tüketimine dikkat etmeli ve bol bol dinlenmeleri gereklidir.

06 Aralık 2020 Pazar 16:03
Gebeliğin 21.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 21.hafta
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Hamileliğin 21.haftasında bebeğin büyümesi ile anne rahmine yaptığı baskı artabilmektedir. Bu baskılar da bir takım bacak, kasık gibi ağrılara yol açabilir.

Gebeliğin 21.Haftasında Annede Yaşanan Değişimler Nelerdir?

Gebeliğin 21.haftasında diş eti kanamaları görülebilmektedir. Bunun yanı sıra burun kanaması gibi kanamalar da normaldir. Bebeğin anne rahmine yaptığı baskılar sebebi ile hızlı soluk alma ve ağrılarla da karşılaşılabilmektedir. Bu haftalarda genetiğinde varis görülen anne adaylarında varis problemi de ortaya çıkabilmektedir. Kanın büyümesi sebebi ile oluşabilecek çatlakları önlemek adına çatlak önleyici kremler kullanılabilir.

Gebeliğin 21.Haftasında Bebekte Yaşanan Değişimler Nelerdir?

Bebek, 21.haftada yaklaşık 24-27 cm boyutlarında ve 300-400 gram ağırlığındadır. Bebekten bu dönemde pek çok değişim yaşanmaktadır. Bebeğin dişleri oluşmakta, kalp kasları güçlenmekte, tınakları oluşmakta ve sinir sistemi oluşmaktadır. 21.hafta bebeğin büyüme hızının artış gösterdiği bir dönemdir.



Son Güncelleme: 06.12.2020 16:03
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Anahtar Kelimeler:
Hamilelik21.hafta
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