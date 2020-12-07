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Gebeliğin 19. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?

Gebeliğin haftalık değişimleri anne adayları tarafından merak edilmektedir. Anne adayları, gebeliğin 19. haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur? sorusunu araştırmaktadır.

07 Aralık 2020 Pazartesi 08:02
Gebeliğin 19. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
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Anne ve bebekte hormonal değişikliklerin yaşandığı ve annenin bebeğini kanında en net şekilde hissettiği hafta olan 19. Hafta anne adayları tarafından merak edilmektedir.

19. haftada gebelikte Annede yaşanan değişimler

Bebek anne kanında iyice büyüdüğü için göbek çukuru düzleşmeye başlar. Bebeğin ve göbeğin aynı orantıda büyümesi nedeni ile annede bel ağrıları artarak nefes alıp vermeler zorlaşır. Rahimin büyümesi kasılmalara neden olur. Gebeliğin 19. Haftasında annenin vücudundaki en büyük değişim göğüslerde bulunan kahverengi alanların büyümesidir. Ayrıca bu dönemde gebelik maskesi adı verilen daha çok anne adaylarının yüzlerinde görülen lekeler oluşmaya başlar. Oluşan bu lekeler geçicidir. Geçiş zamanı doğumdan sonra ki süreç olarak annenin beslenmesi ve sağlığına bağlıdır.

19. hafta gebelikte bebekte yaşanan değişimler

Gebeliğin 19. Haftasında en az annede yaşanan değişimler kadar bebekte de değişim yaşanır. 19. Haftada bebeğin baş – kalça arası uzunluğu 14 – 15 santimetre, ağırlığı ise 250 – 270 grama ulaşır. Kollar ve bacaklar birbiri ile orantılıdır. Plesenta büyümeye devam eder bu sayede bebekte beslenmeye devam eder. 19. Haftada bebeğin üreme organları hızla büyür ve şekillenir. Erkek bebeklerde testis, kız bebeklerde ise rahim net şekilde görülmeye başlar. Bebek 19. Hafta ve sonrasında dış dünyadan gelen sesleri algılamaya başlar. Böbrekler tamamen gelişmiştir ve artık idrar üretmeye başlar. Bu süreçte ve sonrasında anne adayları bebeklerinin emme, el, ayak ve parmak seslerini ultrasonda görebilirler. Fetüs, elleri ve kolları ile hareket etmeye başlar. Ultrason anında eğer bebek doğru pozisyonda ise cinsiyeti belli olur. Bebekler bu süreçten sonra artık rüya görmeye başlarlar. 19. Haftada hızla gelişen bebeğin bu gelişim hızı 19. Haftadan sonra yavaşlamaya başlar.

19. hafta gebelikte annelere öneriler

  • Bu haftalarda anne adayı sık aralıklarla doktora giderek doktorun tavsiye ettiği vitamin takviyelerini kullanmalıdır.
  • Beslenme konusunda çok dikkatli olunmalı süt ürünleri bolca tüketilmelidir.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 08:02
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Gebelik19. HaftaAnneBebekDeğişimler
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