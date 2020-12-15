Gebeliğin 17. hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler

17. hafta gebelikte bebeğin iskeleti kıkırdak yapıdan çıkarak kemikleşmeye başlar. Bu süreçte aynı zamanda bebeğin yaşamasını sağlayan göbek kordonu güçlenerek anneye bağlanır.

17. hafta gebelik döneminde annede gözlemlenen değişimler nelerdir?

Gebeliğin bu sürecinde anneler sırtlarında hafifte olsa ağrılar hissetmeye başlarlar. Aynı zamanda bu süreçte uykusuzluklar baş göstermeye başlar. Öte yandan 17. Haftada doktor tarafından yapılacak dörtlü tarama ile bebeğinizin down sendromlu veya herhangi bir genetik hastalığının olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

17. hafta gebelik sürecinde bebeklerde ki değişim nelerdir?

Annenin hamilelikte en fazla kilo aldığı ve almaya devam edeceği süreç olan 17. Haftada anne adayları ortalama 2.5 ila 5 kilo arasında kilo alırlar.

Bebek ve plesanta 17 haftalık süreçte aynı boyutta olsalar da bu süreçten sonra bebek artık şekillenmeye başlar. Cilt altı yağ depoları artmaya ve gelişmeye başlayarak bebek gelişim gösterir. Bebek kalbi bu süreçte günde 30 litre kan pompalamaya başlar. Ayrıca bebeğin temel olarak emme, yutma ve göz hareketleri bu süreçte oluşmaya başlar. 17. Haftadan itibaren bebeğin kemikleri kalsiyum depolamaya başlayarak sertleşir. Buda bebeğin iskelet sisteminin oluşmasına yardımcı olur. Bu nedenle 17. Hafta sonrasında anne adaylarının kalsiyum oranı yüksek gıdalarla beslenmesi gerekir.

Kalsiyum nasıl alınır?

Kalsiyum takviyesi almanın en önemli yolu ilaçlar ile değil doğal yollarla bu kalsiyumu almaktır. Kalsiyum oranı yüksek besinler aynı zamanda kalsiyum emilimini arttırıcı oldukları için doğal yollarla bu besinleri almak daha doğru olacaktır.

Kalsiyum yönünden zengin gıdalar hangileridir?

Kalsiyum bakımından zengin olan besinler denildiği zaman akla yeşil bitkiler ve baharatlar gelmektedir. Susam, badem, keten tohumu, süt, yoğurt ve süt ürünlerinde kalsiyum bulunur. Özellikle yeşil yapraklı bitkiler olan pırasa, ıspanak, brokoli, asma yaprağı, roka, tam buğday ekmeği ve toz biberde yüksek oranlarda kalsiyum bulunmaktadır. Annelere hamilelik sürecinde tavsiye edilen en önemli şey dengeli ve düzenli beslenmektir. Vitamin yönünden eksik kalmamakta önemlidir.