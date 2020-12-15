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Gebeliğin 15.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 15.hafta

Hamileliğinin 15.haftasında olan anneler, 15.haftada bebekte ve kendilerinde yaşanan değişimlerin neler olduğunu araştırmaktadır. 4.ayına girmek üzere olan bebeğin oluşumu anne karnında devam ederken annede ise bebekle bağ kuvvetlenmektedir.

15 Aralık 2020 Salı 11:09
Gebeliğin 15.haftasında ne gibi değişimler yaşanır? Hamilelikte 15.hafta
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15.Hafta yaklaşık olarak hamileliğin 3,5-4.ayına denk gelmektedir. Gebeliğin 15.haftasında anne, bebeğin ve hamileliğin bilincine daha fazla varmaktadır.

15.Haftada Annede Ne Gibi Değişimler Olur?

Gebeliğin 15.haftasında anne adayının kanı dışarıdan daha fazla belli olmaya başlamaktadır. Kanın daha fazla büyümesi ve hissedilmesi bebek ile anne arasındaki bağın kuvvetlenmesini sağlamaktadır. Bu haftada bebeğin hareketleri henüz hissedilemeyebilir.

15.haftada yavaş yavaş ağrılar başlayabilir. Bu kas ağrısı benzeri ağrıların yanı sıra ayaklarda ödem gibi durumlarda hamileliğin bu haftasında annenin yaşadığı normal durumlardır. Bu süreçte annenin göğüslerinde büyüme de yaşanmaktadır. Burun kanaması gibi durumlar da yaşanabilmektedir.

15.Haftada Bebekte Ne Gibi Değişimler Olur?

15.haftaya girildiğinde bebek tat alma, sinir oluşumu, kemik güçlenmesi gibi özellikleri kazanmaktadır. Bu haftada bebeğin boyutu 60 gr ve 9-10 cm kadardır. Ayrıca 15 haftalık bir bebeğin ten rengi henüz şeffaf görünümdedir. Bebeğin uzamaya devam ettiği bir haftadır. Bebeğin sağlığı için anne sırt üstü yatmamalı yan pozisyonda yatmalıdır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 11:09
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Gebelik15.hafta
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