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Gebeliğin 11.haftasında anne ve bebekte meydana gelen değişiklikler

Gebeliğin en önemli dönemlerinden biri olan 11.haftada anne ve bebekte birçok değişiklik meydana gelmektedir. 11.haftadaki değişimleri ve gebeler için önerileri incelemek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:00
Gebeliğin 11.haftasında anne ve bebekte meydana gelen değişiklikler
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11.hafta, gebelikteki en önemli dönemlerden biridir. Bu hafta ile birlikte hamileliğinizin %25’lik bölümü tamamlanmış olur. 11.hafta da düşük yapma riski ortadan kalkar ve bebeğin gelişimi anne kanında tamamlanma yoluna girer.

Gebeliğin 11. Haftasında annedeki değişimler

11.haftaya girmenizle birlikte bebeğiniz artık fetüs dönemindedir. Gebeliğin ilk sürecindeki mide bulantılarınız azalarak, iştahlanma dönemi başlar. Gebeliğinizin 11.haftasında bacaklarınızda, belinizde ve sırtınızda dayanılması güç ağrılar meydana gelecektir. Vücuttaki hormon değişimiyle birlikte baş ağrısı, kabızlık, sinirlilik hali, mide ekşimesi, duygu karmaşası ve göğüslerde hassasiyet gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Haftalık olarak hemen hemen 1 kilo alabilirsiniz ve bu kilolar göğüs ile kalça bölgenizde toplanacaktır. 11.haftayı tamamlamanızla birlikte artık kanınızdaki şişlik belirginleşecek.

Gebeliğin 11. haftasında bebekteki değişimler

11.haftada bebeğiniz büyüdükçe hareketlenmeye başlayacaktır. Bebeğinizin kafası vücuduna göre hala büyüktür. Bu durum bu hafta itibariyle duracaktır. Karın dışında oluşan bağırsaklar karın içine çekilmeye başlamakta ve gözün iris tabakası şekillenmeye başlayacaktır. Diş etlerinin altındaki diş yerleri oluşmaya, saçları ve tınakları gelişmeye başlayacaktır.

Gebeliğin 11. Haftası için öneriler:

İştahınız aniden artacağından kalorisi ve yağı düşük olan besinleri tüketmelisiniz.

Kalsiyum ihtiyacınız oluşacağı için, kalsiyum yönünden zengin besinleri tercih etmelisiniz.

Gün içerisinde sıvı alımına ve su tüketimine dikkat etmelisiniz.

Progesteron hormonunun artması nedeniyle bağırsak-mide yolunda gevşemeler olur, bu da size şişkinlik hissi verecektir. Bunun için yiyeceklerinizi zamanında ve azami miktarda tüketmelisiniz.

İkili tarama testi yaptırmalısınız.

Düzenli ve sakin yürüyüşler size ve bebeğinize iyi gelecektir.



Son Güncelleme: 07.12.2020 10:00
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Anahtar Kelimeler:
11.haftaHamileBebek
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