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Gebeliğin 10 haftalık sürecinde annede ve bebekte yaşanan değişiklikler nelerdir?

Gebelik anneler tarafından merak edilen ve hafta hafta hangi değişimlerin yaşanacağının araştırıldığı bir süreçtir. Pek çok anne adayı için önemli olan 10. hafta ise merak edilmeye devam ediyor. Anne adayları, gebeliğin 10. haftasında bebekte ve annede olan değişiklikler nelerdir? sorularını araştırıyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:26
Gebeliğin 10 haftalık sürecinde annede ve bebekte yaşanan değişiklikler nelerdir?
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Anne adaylarının en merak ettiği konular olan haftalık olarak vücutlarında ve bebekteki değişimlerde önemli bir hafta olan 10. Hafta araştırılıyor. Hamileliğin 10. Haftasında bebek embriyodan çıkarak artık fetüs evresine geçer. Gebeliğin en zor dönemi olarak adlandırılan bu sürece Fetal dönem adı verilmektedir.

Gebeliğin 10. Haftasında fetüsteki değişimler

Bu sürecin en önemli özelliği bebeğin el, ayak ve eklemleri 10. Haftadan sonra daha da belirginleşmeye başlar. Nefes alıp verme eyleminin başlaması ile anne adayı bebeğini daha iyi hissedecektir. Bebekte organ gelişimlerinin bu evrede tamamlanması sürecin önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda bebeğin dudak ve damak gelişimi de 10. Haftada gerçekleşir. Beynin gelişmeye başladığı 10. Haftada ultrasonda bebeğin alnı büyük olarak görülür bunun nedeni ise beynin gelişim sürecinde olmasıdır.

Gebeliğin 10. Haftasında annede ki değişimler

Hafif hafif kilo alımları başlarken aynı zamanda annenin kanı da yuvarlaklaşarak daha da belirginleşmeye başlar. Bulantılar azalsa da mide yanmaları baş gösterecektir. Kabızlık ve halsizlik bu sürecin fazla görülen şikayetleri olurken anne adayının duygusal olarak daha da hassaslaştığı dönem olarak adlandırılır. Göğüsler daha da hassaslaşırken aynı zamanda vücudun bazı bölgelerinde toplardamarlar gitgide belirginleşmeye başlar. 10 haftalık gebelik sürecinde annelerde diş rahatsızlıkları baş göstermeye başlar. Diş etlerinde şişmeler meydana gelir. Bebeğin ve annenin diş eti sorunları yaşamaması için annenin flor alımlarına dikkat etmesi gerekir.

Gebeliğin 10 haftalık dönemi için öneriler

  • Protein ihtiyacınızı yeteri kadar alınması gerekir.
  • Günde en az 6 bardak su içilmesi gerekir.
  • Yediğiniz yemeklerde sıvı yağ kullanmaya dikkat edilmelidir.
  • Kullandığınız tuz iyotlu olmalıdır.
  • Çay, kahve ve koladan bu süreçte uzak durulması gerekir. Bunun yerine bitki çayı tüketilmelidir.
  • Çiğ et, salam, sosis gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
  • Katkı maddeli besinlerden de uzak durmaya dikkat edilmelidir.
  • Mevsimlik meyve ve sebzeler tüketilmelidir.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 11:26
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AnneBebek10. HaftaGebelikDeğişiklik
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