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Fuat Oktay’dan Sigarayı Bırakma Günü’ne yönelik farkındalık mesajı

Fuat Oktay bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’ne farkındalık yarattı. Sigaranın zararlarını vurguladı.

09 Şubat 2021 Salı 15:21
Fuat Oktay’dan Sigarayı Bırakma Günü’ne yönelik farkındalık mesajı
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Fuat Oktay yaptığı paylaşımda sigaranın koronavirüs ile yakın bir arkadaş gibi, sağlığımızla ise ezeli bir düşman gibi olduğunu söyleyerek sigaranın zararını vurguladı. Dünyanın en yaygın zararlı alışkanlıklarından olan sigara kullanımı Türkiye’de de büyük bir tehlike teşkil etmekte. Bir sene içerisinde toplam 8 milyon kişinin sigara kullanımı nedeniyle öldüğü açıklandı.

 

Sigara günümüzün en büyük tehlikelerinden olan koronavirüsün de dostu. Sigara kullanan kişilerin koronavirüse yakalanmaları sonucunda hastalığı ağır derecede ve yoğun bakım derecesinde geçirme olasılıklarının normal bir kişiye kıyasla 14 kat daha yüksek olduğu açıklandı.

 

Siz de bugün alo 171’i tuşlayarak bugün sigarayı bırakma hattına başvurabilir, bu korkunç bağımlılıktan kendinizi kurtarabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 15:21
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Sigarayı Bırakma GünüFuat OktaySigaranın ZararlarıAlo 171
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