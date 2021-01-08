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Fransa ve İngiltere, Moderna’nın aşısının kullanımı onayladı!

Ülkeler, koronavirüse karşı geliştirilen aşıları kullanmaya başladı. İngiltere ve Fransa’dan da, aşılama ile ilgili açıklama geldi. Daha önce Pfizer aşısının kullanımı onaylayan İngiltere ve Fransa, bu kez ABD’nin geliştirdiği Moderna aşısının kullanımını onayladı.

08 Ocak 2021 Cuma 17:45
Fransa ve İngiltere, Moderna’nın aşısının kullanımı onayladı!
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Koronavirüs salgınında tüm dünyanın gözü, aşı çalışmalarında. Dünyanın dört bir yanında süren aşı çalışmalarında, sona gelindi. Bazı ülkeler çoktan aşılamaya başlarken, bazı ülkeler arasında aşı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu noktada İngiltere ve Fransa’dan açıklama geldi. Daha önce Pfizer aşısını onaylayan ve aşılamaya başlayan iki ülke, ABD’li bir şirket tarafından geliştirilen Modena aşısını da onayladı.

Fransa Yüksek Sağlık Kurumu, aşının koronavirüse karşı etkili olduğunu söyleyerek, aşının kullanımına onay verdi. Kurum, aşının 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Fransa, ikinci koronavirüs aşısının kullanımını onaylamış oldu. Daha önce Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı, ülkede onaylanmıştı ve aşılama başlamıştı.

Fransa ile birlikte İngiltere’de, Modena’nın aşısının onayladı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu yaptığı açıklamayla, aşının yaygın kullanım için güvenli olduğunu belirtti.

İngiltere, Modena aşısını da onaylayarak, ülkede kullanılacak üçüncü koronavirüs aşısına onay vermiş oldu. İngiltere daha önce, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ve Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıya onay vermişti.



Son Güncelleme: 08.01.2021 17:45
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Anahtar Kelimeler:
ModernaIngiltereFransaKoronavirüsCovid-19Pfizer
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