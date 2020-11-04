Fobi ne demektir? Fobi çeşitleri ve kurtulma yolları

Fobi Nedir?

Fobi, insanların bir nesneden, durumdan veya faaliyetten şiddetle korkmasıdır. Korku, korkudan daha gelişmiş bir duygudur. Korku, doğal bir duygu olarak ifade edilebilir. Bu, kendini yaşamdaki olası olumsuz etkilerden koruma içgüdüsünden kaynaklanmaktadır.

Öte yandan fobi, kişinin kendisini tehdit ettiğini düşünmesinden endişe duyan aşırı korkudur. Bu durum nedeniyle, fobilerin günlük yaşamı bile oldukça olumsuz hale gelebilir. İnsanlar fobilerle karşılaştıklarında korkuya ek olarak rahatsızlık, kalp, baş dönmesi, terleme, ağız kuruluğu ve ölme duyguları da hissedeceklerdir.

Korku ve Fobi Arasındaki Farklar Nedir?

Korku ve fobi aynı görünse de aslında farklı durumlardır. Korku ve fobi arasındaki fark şu şekilde açıklanabilir: Korku, bir kişinin hayatta kalmasına yardımcı olabilecek bir duygudur. Neredeyse herkesin hayatta korkusu var. Bu korkular nedeniyle hayatlarını şekillendirdiler.

Öte yandan fobi, sadece korkuya müdahale eden değil, aynı zamanda insanların sağlığını da ciddi şekilde etkileyen bir hastalıktır. Korku herkes için ortak olsa da fobiler herkes için aynı değildir. Fobide yaşanan korku uzun süreli olur ve yoğunluğu çok güçlüdür.

Fobi Çeşitleri Nelerdir?

Fobiler birçok farklı insanı etkiler. Fobilerin türleri aşağıdaki gibidir:

Sosyal fobi: sosyal ortamda başkaları tarafından kontrol edilmeyi düşünme, eleştirilme ve hakaret edilme korkusu. Bu kişi bu tür sorunlarla karşılaştığı için sosyal ortama girmekte tereddüt edecektir.

Agorafobi: genellikle yalnız olmayı ve yalnız olmayı içeren açık alan fobisi olarak adlandırılır. Agorafobili çoğu insan panik atak geçirir.

Özgül fobi: Belirli nesneler veya durumlar için güçlü bir korku. Bir fobi nesnesi veya durumuyla karşılaşıldığında panik korkuya neden olabilir.

Fobinin Belirtileri Nelerdir?

Bir kişinin fobisi olup olmadığını belirlemek için önce bazı semptomları gözlemlemesi gerekir. Bir nesneye veya duruma farklı tepkiler, o nesneyle ilgili bir fobisi olduğunu gösterir. Fobinin belirtileri aşağıdaki gibidir;

Çarpıntı

Yüz kızarması

Yüzde kaşınma ve yanma hissi

Titreme

Soğuk terleme

Bulanık görme

Nefes darlığı

Ağız kuruluğu

Yutkunma güçlüğü

Mide bulantısı

Bilinç kaybı

Ani tansiyon düşüşü

Bayılma

Bunalım

Sinir krizi

Şok

Fobinin Nedenleri Nelerdir?

Fobilerin ortaya çıkmasının birçok nedeni olabilir. Araştırmalar, erkeklerin% 7'sinin ve kadınların% 9'unun genetik faktörlerden dolayı fobilerden muzdarip olduğunu göstermiştir. Duruma bağlı olarak fobiler olabilir. Fobinin nedenleri aşağıdaki gibidir:

Genetik faktörler

Şartlanma

Yaşanan korkutucu olaylar (deprem gibi)

Fobilerimizden Nasıl Kurtulabiliriz?

Fobiden nasıl kurtulabiliriz? Bu soru şu şekilde cevaplanabilir; fobi bir hastalıktır ve genel tedavi ile kolayca kurtulabiliriz. Fobi tedavisi genellikle tedavi yoluyla yapılır.

Fobileri olan hastalar da ilaçla tedavi edilebilir. Ancak ilaç sadece ilk aşamada kullanılabilir. Gelecekte tedavi dışında bir tedavi olmayacak. Tedavi sırasında kişi, korku konusu nesne veya durum üzerinde bazı egzersizler yaparak bu korkudan kurtulur.

En Çok Görülen Fobi Çeşitleri Nelerdir?

Bazı fobiler çoğu insanda ortaktır. Bu fobiler, en yaygın fobiler olarak kabul edilir. En yaygın fobi türleri aşağıda listelenmiştir:

Hayvanlardan korma (yılan, kuş, kedi, köpek)

Böceklerden korkma (örümcek, arı, kalorifer böceği)

Kan görmek, kan aldırmak

Yükseklik korkusu

Asansör korkusu

Uçağa binmek

Köprü ve tünelden geçmek

Yaşanan En İlginç Fobiler Nelerdir?

Yaygın fobilere ek olarak, sıklıkla çok ilginç fobilerle karşılaşılır. En ilginç fobiler aşağıda listelenmiştir: