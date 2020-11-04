İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Fobi ne demektir? Fobi çeşitleri ve kurtulma yolları

Dünyada neredeyse hiç kimse korkusuz değildir. Herkesin belirli sorunlardan belirli bir korkusu vardır. Yükseklik, karanlık, böcekler ve yalnızlık korku örnekleri olabilir. Herkesin en az bir korkusu vardır. Korku bir üst seviyeye ulaştığında fobilerden bahsetmek mümkündür.

04 Kasım 2020 Çarşamba 12:03
Fobi ne demektir? Fobi çeşitleri ve kurtulma yolları
Takip Et:

Fobi Nedir?

Fobi, insanların bir nesneden, durumdan veya faaliyetten şiddetle korkmasıdır. Korku, korkudan daha gelişmiş bir duygudur. Korku, doğal bir duygu olarak ifade edilebilir. Bu, kendini yaşamdaki olası olumsuz etkilerden koruma içgüdüsünden kaynaklanmaktadır.

Öte yandan fobi, kişinin kendisini tehdit ettiğini düşünmesinden endişe duyan aşırı korkudur. Bu durum nedeniyle, fobilerin günlük yaşamı bile oldukça olumsuz hale gelebilir. İnsanlar fobilerle karşılaştıklarında korkuya ek olarak rahatsızlık, kalp, baş dönmesi, terleme, ağız kuruluğu ve ölme duyguları da hissedeceklerdir.

Korku ve Fobi Arasındaki Farklar Nedir?

Korku ve fobi aynı görünse de aslında farklı durumlardır. Korku ve fobi arasındaki fark şu şekilde açıklanabilir: Korku, bir kişinin hayatta kalmasına yardımcı olabilecek bir duygudur. Neredeyse herkesin hayatta korkusu var. Bu korkular nedeniyle hayatlarını şekillendirdiler.

Öte yandan fobi, sadece korkuya müdahale eden değil, aynı zamanda insanların sağlığını da ciddi şekilde etkileyen bir hastalıktır. Korku herkes için ortak olsa da fobiler herkes için aynı değildir. Fobide yaşanan korku uzun süreli olur ve yoğunluğu çok güçlüdür.

Fobi Çeşitleri Nelerdir?

Fobiler birçok farklı insanı etkiler. Fobilerin türleri aşağıdaki gibidir:

Sosyal fobi: sosyal ortamda başkaları tarafından kontrol edilmeyi düşünme, eleştirilme ve hakaret edilme korkusu. Bu kişi bu tür sorunlarla karşılaştığı için sosyal ortama girmekte tereddüt edecektir.


Agorafobi: genellikle yalnız olmayı ve yalnız olmayı içeren açık alan fobisi olarak adlandırılır. Agorafobili çoğu insan panik atak geçirir.

Özgül fobi: Belirli nesneler veya durumlar için güçlü bir korku. Bir fobi nesnesi veya durumuyla karşılaşıldığında panik korkuya neden olabilir.

Fobinin Belirtileri Nelerdir?

Bir kişinin fobisi olup olmadığını belirlemek için önce bazı semptomları gözlemlemesi gerekir. Bir nesneye veya duruma farklı tepkiler, o nesneyle ilgili bir fobisi olduğunu gösterir. Fobinin belirtileri aşağıdaki gibidir;

  • Çarpıntı
  • Yüz kızarması
  • Yüzde kaşınma ve yanma hissi
  • Titreme
  • Soğuk terleme
  • Bulanık görme
  • Nefes darlığı
  • Ağız kuruluğu
  • Yutkunma güçlüğü
  • Mide bulantısı
  • Bilinç kaybı
  • Ani tansiyon düşüşü
  • Bayılma
  • Bunalım
  • Sinir krizi
  • Şok

Fobinin Nedenleri Nelerdir?

Fobilerin ortaya çıkmasının birçok nedeni olabilir. Araştırmalar, erkeklerin% 7'sinin ve kadınların% 9'unun genetik faktörlerden dolayı fobilerden muzdarip olduğunu göstermiştir. Duruma bağlı olarak fobiler olabilir. Fobinin nedenleri aşağıdaki gibidir:

  • Genetik faktörler
  • Şartlanma
  • Yaşanan korkutucu olaylar (deprem gibi)

Fobilerimizden Nasıl Kurtulabiliriz?

Fobiden nasıl kurtulabiliriz? Bu soru şu şekilde cevaplanabilir; fobi bir hastalıktır ve genel tedavi ile kolayca kurtulabiliriz. Fobi tedavisi genellikle tedavi yoluyla yapılır.

Fobileri olan hastalar da ilaçla tedavi edilebilir. Ancak ilaç sadece ilk aşamada kullanılabilir. Gelecekte tedavi dışında bir tedavi olmayacak. Tedavi sırasında kişi, korku konusu nesne veya durum üzerinde bazı egzersizler yaparak bu korkudan kurtulur.

En Çok Görülen Fobi Çeşitleri Nelerdir?

Bazı fobiler çoğu insanda ortaktır. Bu fobiler, en yaygın fobiler olarak kabul edilir. En yaygın fobi türleri aşağıda listelenmiştir:

  • Hayvanlardan korma (yılan, kuş, kedi, köpek)
  • Böceklerden korkma (örümcek, arı, kalorifer böceği)
  • Kan görmek, kan aldırmak
  • Yükseklik korkusu
  • Asansör korkusu
  • Uçağa binmek
  • Köprü ve tünelden geçmek

Yaşanan En İlginç Fobiler Nelerdir?

Yaygın fobilere ek olarak, sıklıkla çok ilginç fobilerle karşılaşılır. En ilginç fobiler aşağıda listelenmiştir:

  • Anatidaefobi: Bu fobide kişi kendisini bir ördeğin izlediğini düşünerek korkar.
  • Geletofobi: Bu fobide kişi kendisine gülünmesi ve dalga geçilmesinden korkar.
  • Agirofobi: Bu fobide kişi karşıdan karşıya geçmeye korkar.
  • Panfobi: Bu fobide kişi her zaman var olan bir kötülüğe inandığı için her şeyden korkar.
  • Ranidafobi: Bu fobide kişi kurbağalardan korkar
  • Ksantofobi: Bu fobide kişi bazı renklere karşı korku duyar.
  • Odesofobi: Bu fobide kişi şişmanlamaktan korkar.
  • Pogonofobi: Bu fobide kişi sakallardan ve sakallı kişilerden korkar.
  • Halitofobi: Bu fobide kişi kötü nefeslerden korkar.
  • Globofobi: Bu fobide kişi balonlardan ve balonların patlamasından korkar.
  • Gametofobi: Bu fobide kişi evlenmekten korkar.
  • Jinofobi: Bu fobide kişi kadınlardan korkar.
  • Seksofobi: Bu fobide kişi cinsel aktivitelerden ve cinsel organlardan korkar.
  • Aritmofobi: Bu fobide kişi sayılardan korkar.
  • Nomofobi: Bu fobide kişi telefonsuz kalmaktan korkar.
  • Triskaidekafobi: Bu fobide kişi 13 sayısından korkar.
  • Tefefobi: Bu fobide kişi mezarlardan ve diri diri gömülmekten korkar.
  • Venüstrafobi: Bu fobide kişi güzel kadınlardan korkar.
  • Tetrafobi: Bu fobide kişi dört sayısından korkar.
  • Roller Coaster Fobisi: Bu fobide kişi yükseklikten, basınçtan ve yüksek hızdan korkar.
  • Androfobi: Bu fobide kişi erkeklerden korkar.
  • Kronofobi: Bu fobide kişi zamanın ilerlemesinden korkar.
  • Koumpounophobia: Bu fobide kişi giyinme ile ilgili korku yaşar.
  • Kimofobi: Bu fobide kişi dalgalardan korkar.
  • Apifobi: Bu fobide kişi arılardan korkar.
  • Asimetrifobi: Bu fobide kişi simetrik olmayan cisimlerden korkar.


Son Güncelleme: 04.11.2020 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FobiKorku
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu

Popüler Haberler

Fobi ne demektir? Fobi çeşitleri ve kurtulma yolları
Yemin dizisi Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci yer aldığı dizi ve film yapımları
Güvercin dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Güvercin dizisi final tarihi belli oldu mu?
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Youtube Premium nedir? Kayıt olma ve İptal etme işlemleri nasıl yapılır?
Belediye bursu nasıl alınır? Belediye öğrenci bursu şartları ve miktarı 2020
Karıncayı kovmak için ne yapmalıyım? Karınca kovma yöntemleri
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
Özel Hastanelerde Fizik Tedavi Ücretleri 2020
2020 Tarla Parası ne kadar oldu?
Ay tututlması ne zaman saat kaçta olacak? Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Bu akşam parçalı ay tutulması yaşanacak!
Emekli avans hesabı açan bankalar hangileridir? Bankalardan Emeklilere maaşının 10 katına kadar avans hesabı kampanyası!
İŞKUR farklı kurumlara ülke geneli güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Güvenlik görevlisi başvuru şartları nedir?
Migros market kaçta açılıyor? Migros market yeni açılış ve kapanış saatleri
E Okul Veli Bilgilendirme Giriş - E Okul VBS girişi ile 2019 Sınav Sonuçları ve Devamsızlık Sorgulama
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Kasım 2020 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
Boşanmış kadınlara verilen devlet yardımları nelerdir? 2020
Durumunda olmayan ailelere elektrik faturası desteği ! 106 TL elektrik faturası yardımı nereden ve nasıl alınır?
Yatıya Misafirim Var başvuru formu ve whatsapp hattı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.