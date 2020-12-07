Fıstık ezmesi tüketmenin mucizevi yararları

İnsan sağlığına önemli faydaları olduğu bilinen fıstık ezmesi, birçok kişi tarafından günlük olarak tüketilmektedir. Adeta bir enerji deposu olan fıstık ezmesi, içerisinde çok sayıda vitamin ve mineralleri barındırır. Tadı ile de kendine hayran bırakan fıstık ezmesinin kilo kaybından kansere, hafıza güçlendirmeden uykusuzluğa kadar faydaları bulunmaktadır.

Meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur

Fıstıkta bulunan doğal protein ve yağlar, meme kanseri riskini azaltmada oldukça önemlidir. Bu kanı, meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar ile de kanıtlanmıştır. Her gün bir miktar fıstık ezmesi yemek hem vücut hem de göğüsleriniz üzerinde olumlu bir etki yaratır.

Kilo alımını önler

Fıstık ezmesi, sanıldığının aksine protein, lif ve beslenme açısından önemli bir kaynaktır. Yağlı olduğu için diyet listelerinden çıkarılan fıstık ezmesi, kan şekeri seviyeleri ile oynamayarak vücuda sağlıklı elementler salınmasını sağlar. Haftada iki kez az miktarda fıstık ezmesi yemek, kilo alımını önlemeye yardımcı olabilir.

Kasları güçlendirir

Fıstık ezmesi, egzersiz öncesi ve sonrası tüketilmesi durumunda vücuda ihtiyacı olan enerjiyi vermektedir. Kas sağlığının iyileşmesine yardımcı olurken potasyum açısında da oldukça zengindir. Fıstık ezmesi tüketmek kaslara ve kramplar yaşamanızın önüne geçebilir.

Stresi engeller

Hafızayı destekler

Stres hormonunu harekete geçen hormonlar, sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve C vitaminleri ile önlenmektedir. Bunun için fıstık ezmesi tüketmek, stresin azalmasına ve ruh halinizi iyileştirmede etkili olabilir.

Fıstığın içerisinde bulunan E vitamini, çinko, magnezyum ve niasin maddeleri beyin faaliyetlerini destekler. Fıstık ezmesi tüketimi bu noktada hafızanın desteklenmesine yardımcı olur. Alzheimer hastası olan yaşlı kişiler için bir kavanoz fıstık ezmesi oldukça güzel bir hediye olacaktır.

Tansiyonu dengeler

Potasyum açısından zengin olan fıstık, içerisinde barındırdığı magnezyum ile de desteklenmektedir. Bu da tansiyonun dengelenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur

Fıstık ezmesinin bir diğer özelliği de diyabet riskini azaltmasıdır. İçerisinde çok fazla yağ içermesine rağmen bunların doymamış yağ olması vücut için yararlıdır. Glikoz ve insülin dengesini iyileştirebilirler. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, düzenli fıstık ezmesi tüketen kadınların, tüketmeyenlere göre diyabet riskinin %21 azaldığı ortaya çıktı.

Hamileler için faydalıdır

Hamilelik sürecinde fıstık ezmesi tüketmek, fetüs üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Fetüsün toleransını arttırarak uterodaki fındık alerjilerinden korumaya yardımcı olur. Bunun yanında annenin yer fıstığı tüketmesi, hamilelik sürecine ekstra bir fayda sağlamaktadır.

Uykusuzluğu giderir

Fıstıkta bulunan aminoasit, uyku hormonu melatonin ve mutluluk hormonu vücutta serotonin salgılanmasını artırır. Bu da kişiyi sakinleştirerek rahat bir uyku uyumasına yardımcı olur.