İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...

Fıstık ezmesi tüketmenin mucizevi yararları

Günlük hayatta sıkça tüketmemiz gereken ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen fıstık ezmesinin mucizevi yararlarıyla ilgili bilgileri öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:05
Fıstık ezmesi tüketmenin mucizevi yararları
Takip Et:

İnsan sağlığına önemli faydaları olduğu bilinen fıstık ezmesi, birçok kişi tarafından günlük olarak tüketilmektedir. Adeta bir enerji deposu olan fıstık ezmesi, içerisinde çok sayıda vitamin ve mineralleri barındırır. Tadı ile de kendine hayran bırakan fıstık ezmesinin kilo kaybından kansere, hafıza güçlendirmeden uykusuzluğa kadar faydaları bulunmaktadır.

Meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur

Fıstıkta bulunan doğal protein ve yağlar, meme kanseri riskini azaltmada oldukça önemlidir. Bu kanı, meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar ile de kanıtlanmıştır. Her gün bir miktar fıstık ezmesi yemek hem vücut hem de göğüsleriniz üzerinde olumlu bir etki yaratır.

Kilo alımını önler

Fıstık ezmesi, sanıldığının aksine protein, lif ve beslenme açısından önemli bir kaynaktır. Yağlı olduğu için diyet listelerinden çıkarılan fıstık ezmesi, kan şekeri seviyeleri ile oynamayarak vücuda sağlıklı elementler salınmasını sağlar. Haftada iki kez az miktarda fıstık ezmesi yemek, kilo alımını önlemeye yardımcı olabilir.

Kasları güçlendirir

Fıstık ezmesi, egzersiz öncesi ve sonrası tüketilmesi durumunda vücuda ihtiyacı olan enerjiyi vermektedir. Kas sağlığının iyileşmesine yardımcı olurken potasyum açısında da oldukça zengindir. Fıstık ezmesi tüketmek kaslara ve kramplar yaşamanızın önüne geçebilir.

Stresi engeller

Stres hormonunu harekete geçen hormonlar, sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve C vitaminleri ile önlenmektedir. Bunun için fıstık ezmesi tüketmek, stresin azalmasına ve ruh halinizi iyileştirmede etkili olabilir.

Hafızayı destekler

Fıstığın içerisinde bulunan E vitamini, çinko, magnezyum ve niasin maddeleri beyin faaliyetlerini destekler. Fıstık ezmesi tüketimi bu noktada hafızanın desteklenmesine yardımcı olur. Alzheimer hastası olan yaşlı kişiler için bir kavanoz fıstık ezmesi oldukça güzel bir hediye olacaktır.

Tansiyonu dengeler

Potasyum açısından zengin olan fıstık, içerisinde barındırdığı magnezyum ile de desteklenmektedir. Bu da tansiyonun dengelenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur

Fıstık ezmesinin bir diğer özelliği de diyabet riskini azaltmasıdır. İçerisinde çok fazla yağ içermesine rağmen bunların doymamış yağ olması vücut için yararlıdır. Glikoz ve insülin dengesini iyileştirebilirler. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, düzenli fıstık ezmesi tüketen kadınların, tüketmeyenlere göre diyabet riskinin %21 azaldığı ortaya çıktı.

Hamileler için faydalıdır

Hamilelik sürecinde fıstık ezmesi tüketmek, fetüs üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Fetüsün toleransını arttırarak uterodaki fındık alerjilerinden korumaya yardımcı olur. Bunun yanında annenin yer fıstığı tüketmesi, hamilelik sürecine ekstra bir fayda sağlamaktadır.

Uykusuzluğu giderir

Fıstıkta bulunan aminoasit, uyku hormonu melatonin ve mutluluk hormonu vücutta serotonin salgılanmasını artırır. Bu da kişiyi sakinleştirerek rahat bir uyku uyumasına yardımcı olur.



Son Güncelleme: 07.12.2020 14:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fıstık EzmesiHamileDiyabetTansiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 46 milyona ulaştı!
Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 46 milyona ulaştı!
Bill Gates Covid-19 salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
Bill Gates Covid-19 salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş var
Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş var
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?
Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim

Popüler Haberler

Fıstık ezmesi tüketmenin mucizevi yararları
Hamilelikte bebeğin cinsiyeti ne zaman kaçıncı haftada belli olur?
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan kaç yaşında? nerelidir?
Evi olmayanlar 25 Bin TL destek alabilirsiniz
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gebeliğin 10 haftalık sürecinde annede ve bebekte yaşanan değişiklikler nelerdir?
TV'de 7 Aralık 2020 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Gebeliğin 11.haftasında anne ve bebekte meydana gelen değişiklikler
TV8 En Şık Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
20.Hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler
Günlük burç yorumları 27 Haziran 2019 Perşembe - Burcunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı çalıntı mı? Fatih Bulut'un seslendirdiği şarkı için flaş iddia
Diş kanal tedavisi sonrası ağrı ne kadar sürer? Ağrı kaç gün devam eder?
En Düşük Konut Kredisi Kullandıran Bankada Bile Faiz Oranı 10 Puan Yükseldi
2021 TCMB, TÜİK, TİSK, Türk İş asgari ücret zam teklifi oranları
Ziraat Bankası düşük faizli sera kredisi müjdesi! 2020
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Şevki Sözen ve Rahmi Özkan Müge Anlı programından ayrılacak mı? Müge Anlı Rahmi Hoca neden yok, neden ayrılıyor?
Esnafa Fatura ve Kira Ödemelerine Hibe Desteği Verilecek!
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Büyük Selçuklu karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.