Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak daha sonra tüm dünyaya yayılan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bir yıldır tüm dünyada etkisini olumsuz şekilde göstermeye devam ediyor. Kısa zaman öncesinde İngiltere’de ortaya çıkarak mutasyona uğrayan virüs daha sonra diğer ülkelere bulaşması ile tedirginliğe yol açmıştı. Küresel salgın döneminde birçok ülke aşı çıkarırken son dakika haberi Finlandiya’dan geldi. Finlandiya’da görülen mutasyonlu virüs nedir?

Finlandiya’da son dakika haberine göre mutasyonlu virüs tespit edildi. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan virüste yeni mutasyon keşfedildiği açıklandı.

Fin-796H virüs nedir?

Finlandiya başkenti Helsinki laboratuvarlarında incelenen mutasyonlu virüs yapılan açıklamalara göre daha önce dünya üzerinde görülmeyen ‘benzersiz’ diyerek açıkladıkları görüldü. Fin-796H ismi verilen virüs daha önce İngiltere’de çıkan virüse göre aynı genetik özellikleri taşıdığı tespit edildi.

Finlandiyalı bilim insanları son açıklamasında benzersiz diyerek tabir ettikleri virüs için PCR testleri için gizlenebileceği konusunda ihtimallerin olduğunu söyleyerek uyarıda bulunuldu.