İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?

Kısa zaman öncesinde İngiltere’de mutasyona uğrayarak dünyaya yayılan ve daha tehlikeli virüs olarak karşımıza çıkan koronavirüs, şimdi ise yeni mutasyona uğrayarak Finlandiya’da gözüktü. Finlandiya’da görülen mutasyonlu virüs nedir? Fin-796H virüsü nedir? PCR testlerinde virüs görülüyor mu?

19 Şubat 2021 Cuma 00:57
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Takip Et:

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak daha sonra tüm dünyaya yayılan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bir yıldır tüm dünyada etkisini olumsuz şekilde göstermeye devam ediyor. Kısa zaman öncesinde İngiltere’de ortaya çıkarak mutasyona uğrayan virüs daha sonra diğer ülkelere bulaşması ile tedirginliğe yol açmıştı. Küresel salgın döneminde birçok ülke aşı çıkarırken son dakika haberi Finlandiya’dan geldi. Finlandiya’da görülen mutasyonlu virüs nedir?

Finlandiya’da son dakika haberine göre mutasyonlu virüs tespit edildi. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan virüste yeni mutasyon keşfedildiği açıklandı.

Fin-796H virüs nedir?

Finlandiya başkenti Helsinki laboratuvarlarında incelenen mutasyonlu virüs yapılan açıklamalara göre daha önce dünya üzerinde görülmeyen ‘benzersiz’ diyerek açıkladıkları görüldü. Fin-796H ismi verilen virüs daha önce İngiltere’de çıkan virüse göre aynı genetik özellikleri taşıdığı tespit edildi.

Finlandiyalı bilim insanları son açıklamasında benzersiz diyerek tabir ettikleri virüs için PCR testleri için gizlenebileceği konusunda ihtimallerin olduğunu söyleyerek uyarıda bulunuldu.

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fin-796HFinlandiyaIngiltereKoronavirüsMutasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açlığı engellemek için 8 etkili yöntem
Açlığı engellemek için 8 etkili yöntem
Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili açıkladı
Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: İhbar edin!
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: İhbar edin!
2021'de hastane yatak ücretleri kaç TL? Devlet hastanesi günlük tek kişilik yatak ücretleri
2021'de hastane yatak ücretleri kaç TL? Devlet hastanesi günlük tek kişilik yatak ücretleri
Koronavirüsün göz damarlarını tıkayarak görme kayıplarına yol açtığı tespit edildi!
Koronavirüsün göz damarlarını tıkayarak görme kayıplarına yol açtığı tespit edildi!
Yerli aşıda merak edilen soru: Mutasyona karşı da etkili olacak mı?
Yerli aşıda merak edilen soru: Mutasyona karşı da etkili olacak mı?

Popüler Haberler

Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?
İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller
Çeyiz parası alanlar tekrar Yetim aylığı alabilir mi?
İhtiyaç Kredisi ve kredi kartı borcu erteleyen bankalar hangileri? Koronavirüs nedeni ile borç erteleyen bankalar!
Asker maaşı ne kadardır? Asker aylık harçlığı ne kimlere verilir?
Gs - Hatay maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Atakaş Hatayspor maç özeti ve golleri izle
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Behice ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Güncel gümüş fiyatları 19 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TV 8 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.