Fenerbahçe'nin, sol bek transferi olarak Zaidu Sanusi'yi kadrosuna katacağı iddia edildi

Ülkemizde transfer sezonu 8 Eylül 2021 tarihinde kapanıyor. Fenerbahçe ,transfer çalışmalarına devam etmektedir. Sol bek arayışında olan Fenerbahçe,Porto’dan Zaıdu Sanusi’yi gündemine aldı. Zaıdu Sanusi, Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe gündemine Zaıdu Sanusi’yi aldı

Porto takımında forma giyen Zaıdu Sanusi, Fenerbahçe’nin gündeminde yer alıyor. Vitor Pereira takımı yeniden revize etmek amacıyla sol bek mevkiine transfer bekliyor. Max Meyer ve Mergim Berisha transferlerini kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, sol bek transferini Zaıdu Sanusi ile tamamlamak istiyor.

24 yaşında olan Nijeryalı sol bek, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Sanusi ayrıca Nijerya milli takımında 3 defa formayı terletti.