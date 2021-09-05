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Fenerbahçe'nin, sol bek transferi olarak Zaidu Sanusi'yi kadrosuna katacağı iddia edildi

Fenerbahçe, transfer sezonunun kapanmasının yaklaşmasıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek transferi konusunda Porto takımında forma giyen Zaidu Sanusi'nin sarı lacivertli ekibin gündeminde olduğu iddia edildi. Zaidu Sanusi'nin kariyeri nasıl? Bu haberimizde Porto'da forma giyen Zaidu Sanusi hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. İşte Zaidu Sanusi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiası...

05 Eylül 2021 Pazar 13:47
Fenerbahçe'nin, sol bek transferi olarak Zaidu Sanusi'yi kadrosuna katacağı iddia edildi
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Ülkemizde transfer sezonu 8 Eylül 2021 tarihinde kapanıyor. Fenerbahçe ,transfer çalışmalarına devam etmektedir. Sol bek arayışında olan Fenerbahçe,Porto’dan Zaıdu Sanusi’yi gündemine aldı. Zaıdu Sanusi, Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe gündemine Zaıdu Sanusi’yi aldı

Porto takımında forma giyen Zaıdu Sanusi, Fenerbahçe’nin gündeminde yer alıyor. Vitor Pereira takımı yeniden revize etmek amacıyla sol bek mevkiine transfer bekliyor. Max Meyer ve Mergim Berisha transferlerini kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, sol bek transferini Zaıdu Sanusi ile tamamlamak istiyor.

24 yaşında olan Nijeryalı sol bek, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Sanusi ayrıca Nijerya milli takımında 3 defa formayı terletti.


Son Güncelleme: 05.09.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe TransferZaidu Sanusi PortoFenerbahçe Zaidu Sanusi
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