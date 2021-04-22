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Faz-2 çalışmaları devam eden yerli aşı ay sonuna hazır!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin geliştirdiği yerli inaktif aşı adayının Faz-2 çalışmalarının hızla devam ettiği ve aşını diğer çalışmaya geçmesi için ay sonuna hazır olacağını bildirdi.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:30
Faz-2 çalışmaları devam eden yerli aşı ay sonuna hazır!
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Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüs salgınına karşı başlatılan ve burada çalışmaları yürütülen inaktif aşı adayı ile ilgili gelişmeleri yakından incelemek isteyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'ye gittiler. Yerli aşı üzerinde denemeleri devam eden Faz-2 çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Varank, yaptığı açıklamada aşı adayının sonuçlarının bu ay sonunda Sağlık Bakanlığı'na iletileceğini söyledi.

İnsan üzerinde denemelerine başlanan aşı adayı hakkında başarılı sonuçlar elde edilmesi ile birlikte Faz-3 çalışmalarının başlayacağını ve daha sonra aşının seri üretimine geçilerek Türkiye'ye hem de dünya geneline ithal edebileceklerini belirten Bakan Varank ve Bakan Akar, Kayseri'de aşı adayının geliştirme çalışmalarının devam ettiği 'İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (İKUM) ziyaretinde İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer'den detaylı bilgiler aldı.

FAZ-3 ÇALIŞMALARI İÇİN GÖNÜLLÜLER ALINACAK

Bakan Mustafa Varank, koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli mücadelenin aşı yolu olduğunu vurgulayarak, herkesin sıraları geldiğinde mutlaka aşıya erişim sağlamalarını ve aşılarını olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yerli aşısına da destek olmak isteyen vatandaşların Erciyes Üniversitesi'ne başvurarak aşı gönüllüsü olabileceklerini aktaran Bakan Varank, bu alanda hem hükümet hem hocalarımız ile birlikte gayretle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.




Son Güncelleme: 22.04.2021 11:30
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Anahtar Kelimeler:
YERLİ AŞIKoronavirüs AşısıFaz 2 çalışmaları
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