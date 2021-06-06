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Fas, aşı pasaportu verecek

Fas hükümeti, koronavirüs pandemisi ile mücadele dahilinde iki doz Covid-19 aşısının iki dozunu da olan insanlara ‘’aşı pasaportu’’ verileceğini açıkladı.

06 Haziran 2021 Pazar 14:05
Fas, aşı pasaportu verecek
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Tüm dünyada koronavirüs salgını devam ederken birçok ülke aşılar sayesine salgına üstünlük sağlamaya başladı. Bu ülkelerden Fas, hükümet ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşmeleri sonucunda virüsle mücadele etme konusunda yeni bir adım attı.

Karara göre ülke vatandaşları iki doz koronavirüs aşısı olması halinde ‘’aşı pasaportu’’ almaya hak kazanacak. Buna göre Fas’ta yaşayan vatandaşlar daha kolay seyahat edebilecek. Dijital Covid sertifikası adı verilen bu uygulama, 7 Haziran 2021 Salı günü itibariyle kullanılmaya başlanacak.

Aşı pasaportu sayesinde Fas vatandaşları, ülke içindeki şehirlere ve ülke dışına kolayca seyahat edebilecek. Seyahatler konusunda da herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmayacaklar.

1 Haziran itibariyle vaka sayısı 97 bin 264, ölüm sayısı 1755 ve iyileşen sayısı 76 bin 690 kişiye ulaştı.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 14:05
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Anahtar Kelimeler:
FasAşı PasaportuKoronavirüs
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