Fahrettin Koca'dan Normalleşme Tarihi

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:19
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye’de de etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Salgının etkilerini azaltmak için konulan yasakların ne zaman kalkacağı merakla beklenen bir konuydu. Fahrettin Koca bu konudaki adımların atıldığı haberini bizlere duyurdu.
Bakan Koca attığı tweet ile normalleşme
adımları için titizlikle çalıştıklarını ve yerinde karar dönemi ile kademeli olarak normalleşeceğimizi belirtti. Tarih olarak 1 Mart’ı veren Koca, bu tarih itibariyle süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacağını belirtti.
Son Güncelleme: 20.02.2021 15:19
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