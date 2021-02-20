Fahrettin Koca'dan Normalleşme Tarihi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye’de de etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Salgının etkilerini azaltmak için konulan yasakların ne zaman kalkacağı merakla beklenen bir konuydu. Fahrettin Koca bu konudaki adımların atıldığı haberini bizlere duyurdu.

Bakan Koca attığı tweet ileadımları için titizlikle çalıştıklarını ve yerinde karar dönemi ile kademeli olarak normalleşeceğimizi belirtti. Tarih olarak 1 Mart’ı veren Koca, bu tarih itibariyle süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacağını belirtti.