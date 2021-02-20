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Fahrettin Koca'dan Normalleşme Tarihi

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan beklenen açıklama geldi! Attığı tweet ile normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağının detayını verdi. İşte normalleşme tarihi ve detayları!

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:19
Fahrettin Koca'dan Normalleşme Tarihi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye’de de etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Salgının etkilerini azaltmak için konulan yasakların ne zaman kalkacağı merakla beklenen bir konuydu. Fahrettin Koca bu konudaki adımların atıldığı haberini bizlere duyurdu. 

Bakan Koca attığı tweet ile normalleşme adımları için titizlikle çalıştıklarını ve yerinde karar dönemi ile kademeli olarak normalleşeceğimizi belirtti. Tarih olarak 1 Mart’ı veren Koca, bu tarih itibariyle süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacağını belirtti.



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıNormalleşmeKoronavirüsCovid19
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