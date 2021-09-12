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Fahrettin Koca vaka sayılarının illere göre dağılımını paylaştı: Hangi illerde vaka artışı oldu?

Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam etmektedir. Fahrettin Koca, her güne ait vaka durumlarını paylaşmaktadır. Ayrıca illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren haritada paylaşılmaktadır. Geçen haftanın illere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita paylaşıldı. Hangi illerde vaka artışı oldu? Bu haberimizde illere göre haftalık vaka sayısını sizler için derledik. İşte koronavirüs salgınında son durum...

12 Eylül 2021 Pazar 21:39
Fahrettin Koca vaka sayılarının illere göre dağılımını paylaştı: Hangi illerde vaka artışı oldu?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , şehirlere ait vaka sayılarını paylaştı. Vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini ve vaka sayılarında büyük değişiklik olan şehirleri açıkladı. Fahrettin Koca, vatandaşların acilen aşı olmalarını dile getirdi. Hangi illerde vaka sayısı artışa geçti?

Şehirlerin vaka oranları

Vaka yoğunluğuartanşehirler,Tunceli,Yozgat,Malatya,Karaman,Kayseri,Bartın,Kırıkkale,Kırşehir,Bolu,Elazığ olarak açıklandı. 28 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında vakaların bu illerde artışa geçtiği belirtildi. Sağlık Bakanı, maske, mesafe aşı çağrısını yineledi.

Rize’nin en fazla vaka oranının göründüğü şehir olduğu açıklandı. Bu ilin dışında Aksaray ve Bayburt’ta da vaka oranının yüksek olduğuna dikkat çekildi. Bakan Koca ayrıca, Türkiye’deki 18 yaşın üstü nüfusun 2 doz aşı yapılma oranının %64.38 olduğunu belirtti. Son 24 saatte de vaka sayısı 22 binin üstünde olduğu ifade edildi. Aşı yaptırmayan kişilerin kısa süre içerisinde aşı yapılması gerektiği söylendi.


Son Güncelleme: 12.09.2021 21:39
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Fahrettin KocaIllere Göre Haftalık Vaka SayısıKoronavirüs Son Durum
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