Fahrettin Koca vaka sayılarının illere göre dağılımını paylaştı: Hangi illerde vaka artışı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , şehirlere ait vaka sayılarını paylaştı. Vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini ve vaka sayılarında büyük değişiklik olan şehirleri açıkladı. Fahrettin Koca, vatandaşların acilen aşı olmalarını dile getirdi. Hangi illerde vaka sayısı artışa geçti?

Şehirlerin vaka oranları

Vaka yoğunluğuartanşehirler,Tunceli,Yozgat,Malatya,Karaman,Kayseri,Bartın,Kırıkkale,Kırşehir,Bolu,Elazığ olarak açıklandı. 28 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında vakaların bu illerde artışa geçtiği belirtildi. Sağlık Bakanı, maske, mesafe aşı çağrısını yineledi.

Rize’nin en fazla vaka oranının göründüğü şehir olduğu açıklandı. Bu ilin dışında Aksaray ve Bayburt’ta da vaka oranının yüksek olduğuna dikkat çekildi. Bakan Koca ayrıca, Türkiye’deki 18 yaşın üstü nüfusun 2 doz aşı yapılma oranının %64.38 olduğunu belirtti. Son 24 saatte de vaka sayısı 22 binin üstünde olduğu ifade edildi. Aşı yaptırmayan kişilerin kısa süre içerisinde aşı yapılması gerektiği söylendi.