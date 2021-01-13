Fahrettin Koca hangi aşıyı oldu? Sağlık Bakanı Çin aşısı Sinovac mı, Biontech aşısımı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Koca’nın yaptırdığı aşının hangi ülkeye ait olduğu merak edilmektedir.

Bakan Koca hangi aşıyı yaptırdı?

Almanya merkezli BionTech ve ABD merkezli aşılar için anlaşma yapıldığı açıklanmıştı. Türkiye, Çin’den aşı getirtmişti. Çin’den gelen aşının adı CoronaVac. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı yaptıran ilk kişi olmuştur.

13 Ocak tarihinde aşı gündemi sebebiyle Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantının ardından aşılama işlemlerinin 14 Ocak tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Bakan, Çinli SinoVac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdı.

Başarı oranı yüksek olan diğer aşılar şunlar: Modena, AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer.