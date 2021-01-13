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Fahrettin Koca hangi aşıyı oldu? Sağlık Bakanı Çin aşısı Sinovac mı, Biontech aşısımı oldu?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile uzun süredir mücadele edilmektedir. 2020 Mart ayından beri ülkemizde de yaşanan pandemi süreci ile mücadele için birçok tedbir alınmaktadır. Uzun süren çalışmaların ardından aşı bulundu. Türkiye, Çin'den aşı siparişi verdi. Sağlık Bakanı, aşıyı vurduran ilk kişi oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:53
Fahrettin Koca hangi aşıyı oldu? Sağlık Bakanı Çin aşısı Sinovac mı, Biontech aşısımı oldu?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Koca’nın yaptırdığı aşının hangi ülkeye ait olduğu merak edilmektedir.

Almanya merkezli BionTech ve ABD merkezli aşılar için anlaşma yapıldığı açıklanmıştı. Türkiye, Çin’den aşı getirtmişti. Çin’den gelen aşının adı CoronaVac. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı yaptıran ilk kişi olmuştur.

Bakan Koca hangi aşıyı yaptırdı?

13 Ocak tarihinde aşı gündemi sebebiyle Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantının ardından aşılama işlemlerinin 14 Ocak tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Bakan, Çinli SinoVac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdı.

Başarı oranı yüksek olan diğer aşılar şunlar: Modena, AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer.



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:53
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Anahtar Kelimeler:
AşıFahrettin Koca
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