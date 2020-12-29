Fahrettin Koca, 29 Aralık 2020 koronavirüs tablosunu paylaştı: Üç bölgeye uyarı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel covid-19 tablosunu yayınladı. 15.805 vaka, 2.783 kişi covid-19 tanısı, 253 vefat olduğu bildirildi.

Bakanlığın intenet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yer almaktadır. Bakan Koca, bu tabloyu Twitter üzerinden yayınlamıştır.

Covid-19 sebebiyle 20.388 kişi vefat etmiştir. Vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580’e ulaşmıştır. Bugün 21.004 kişi iyileşmiştir.

Bakan, üç bölgeye uyarıda bulundu; ‘’Kısmi artış var.’’

Ağır hasta sayısı 4 bini aştı

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan, güncel verileri açıkladı. Bugün 922 yeni vaka tespit edilerek, 17 kişi vefat etmiştir. Son günlerde bazı illerde vaka sayıları artmaktadır. Koca, bunu vurgulayarak ‘’Özellikle vaka sayısının %60 oranında olduğu İstanbul’u bilmekteyiz. İstanbul, İzmir gibi şehirlerde vaka sayısı azalmış ve biraz daha kontrol sağlanmıştır. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ da artış yaşanmaktadır. ‘’

Verilere göre toplam test sayısı 24 milyon 141.580 ‘dir. Toplam ağır hasta sayısı 4.191, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 58.437, bugün yapılan test sayısı 183.117’dir.

Aktif vaka sayısı azalıyor

Bakan, ''Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.'' Açıklamasında bulundu.

29 Aralık 2020 Covid-19 tablosu: