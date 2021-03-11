İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Fahrettin Koca 11 Mart vaka sayısını açıkladı

11 Mart Perşembe 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart koronavirüs tablosunu takipçileriyle paylaştı. Bugün koronavirüsten 63 kişi yaşamını yitirdi.

11 Mart 2021 Perşembe 22:37
Fahrettin Koca 11 Mart vaka sayısını açıkladı
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart Perşembe 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 11 Mart koronavirüs tablosu vatandaşlarımızla paylaşıldı. Buna göre ülkemizde son 24 saat içerisinde toplamda 147.000 koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerden 14.057 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken, toplamda 63 kişi de yaşamını yitirdi. Bu sonuçlara göre ülkemizde son 24 saat içerisinde 9.200 kişi tedavi olarak iyileşti. Bu sayıların ardından iyileşen kişi sayısı 2.650.000’i geçti. Hastanelerdeki yatak doluluk miktarı ise %51,5 oldu. Yoğun bakımda bu oran %62,3 olarak hesaplandı. Vatandaşlarımıza yapılan uyarılar da kontrollü normalleşme sürecinin bir rehavet ortamı oluşturmaması gerektiğine ve her zaman dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaVaka SayısıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler
Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler
Erotomani nedir? Masumiyet dizisi Erotomani hastalığı nedir? Erotomani tedavisi var mı, nasıl anlaşılır?
Erotomani nedir? Masumiyet dizisi Erotomani hastalığı nedir? Erotomani tedavisi var mı, nasıl anlaşılır?
SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi
SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi
Koronavirüs ilacı Molnupiravir çalışmaları ne durumda? Molnupiravir koronavirüse çare olacak mı?
Koronavirüs ilacı Molnupiravir çalışmaları ne durumda? Molnupiravir koronavirüse çare olacak mı?
Ayak kokusu nasıl oluşur? Ayak kokusunu önlemek için pratik çözüm önerileri
Ayak kokusu nasıl oluşur? Ayak kokusunu önlemek için pratik çözüm önerileri
Yüz yüze eğitimde okullarda görülen vaka sayıları belli oldu mu?
Yüz yüze eğitimde okullarda görülen vaka sayıları belli oldu mu?

Popüler Haberler

Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Oppo A9 format atma ve sıfırlama
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız'ın hayat hikayesi!
Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Telefon işlemci modeli nasıl öğrenilir?
Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sol Yanım devam eder mi?
Eczacı İsmail Durmuş neden öldü? Kaç yaşındaydı?
Erol Evgin altın düetler 2 albümü ile büyük ilgi topladı! İşte albümde düet yapılan sanatçılar!
Fatih Terim kırmızı kart sonrası hakeme neler söyledi?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu evli mi? Ece Erken evli adamla yasak aşk mı yaşıyor?
2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir?
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.