Fahrettin Koca 11 Mart vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı, 11 Mart Perşembe 2021tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 11 Mart koronavirüs tablosu vatandaşlarımızla paylaşıldı. Buna göre ülkemizde son 24 saat içerisinde toplamda 147.000 koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerden 14.057 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken, toplamda 63 kişi de yaşamını yitirdi. Bu sonuçlara göre ülkemizde son 24 saat içerisinde 9.200 kişi tedavi olarak iyileşti. Bu sayıların ardından iyileşen kişi sayısı 2.650.000’i geçti. Hastanelerdeki yatak doluluk miktarı ise %51,5 oldu. Yoğun bakımda bu oran %62,3 olarak hesaplandı. Vatandaşlarımıza yapılan uyarılar da kontrollü normalleşme sürecinin bir rehavet ortamı oluşturmaması gerektiğine ve her zaman dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.