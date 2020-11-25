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Evlilikte kan uyuşmazlığı nedir? Hangi kan gruplarının evlenmesine onay verilmez?

Anne ve baba adayları tarafından en çok araştırılan konulardan biri de kan uyuşmazlığıdır. Buna göre kan uyuşmazlığı bulunan çiftlerin bebeklerinde henüz doğmadan bazı sıkıntılar gözlemlenebilmektedir...

25 Kasım 2020 Çarşamba 16:17
Evlilikte kan uyuşmazlığı nedir? Hangi kan gruplarının evlenmesine onay verilmez?
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Evlilik öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de “evlilikte kan uyuşmazlığı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftler evlilik öncesinde karşılarına engel olarak çıkabilecek bu durumla alakalı intenet üzerinde araştırma yapmaktadırlar.

Hangi kan grupları evlilik yapamaz?

0 grubu ile AB grubu bir çiftin çocukları her zaman A ya da B grubu doğmaktadır. Buna göre çiftin AB ya da 0 kan grubuna sahip çocukları olamamaktadır.

0 grubu kana sahip bir çiftin çocuklarının da kan grubu her zaman 0 olmaktadır.


AB kan grubuna sahip bir çiftin çocukları asla 0 grubu doğamamaktadır. Bu çiftin çocukları AB, A ya da B kan grubunda doğmaktadır.

A ve B kan gruplarına sahip bir çiftin çocukları A, B, AB ya da 0 kan grubu olabilmektedir.

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan kalıtım şekillerinin gerçekleşmesi, anne, baba ve çocukların kan gruplarının doğru belirlenmesiyle mümkün olmaktadır. Klinik testlerde çok nadir de olsa hatalar yapılabilmektedir. Adli tıpta babalık tayini için tek başına kan gruplarına güven olmamaktadır. Bu gibi durumlarda çok daha ileri yöntemler kullanılmaktadır.

Kan uyuşmazlığında nasıl bir yol izlenmelidir?

Annelerin kanlarının – ve babaların kanlarının da + olması halinde RH uygunsuzluğundan bahsedilmektedir. Bu durum her zaman bebeklerde bir sorun meydana gelmesine neden olmamaktadır. Bebeklerin + kan grubunda olması halinde anne adayının savunma sistemi doğmamış bebeğin kan hücrelerini yabancı bir madde olarak algılar ve onları parçalamaya çalışır. Annelerin savunma sistemi ilk defa bu hücrelerle karşılaşıyorsa, yani anne adayları ilk defa hamile kalıyorsa savunma sistemi silahlarını geliştiremeden yenilmektedir. Bu da bebeğin kurtulmasını sağlamaktadır. Ancak bu sırada annenin hücreleri bu hücrelere karşı gelişim sağlar. Buna bağlı olarak ikinci hamilelikte bebeklerin hücreler tarafından yapılacak savunma nedeniyle zarar görecekleri ifade edilmektedir. Bu aşamada anne adaylarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda uzman doktorlardan destek alınması şarttır.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 16:17
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Anahtar Kelimeler:
Kan UyuşmazlığıAnneBabaKan GrubuGebelik
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