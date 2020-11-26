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Evde koronavirüs hastaları nelere dikkat edilmeli, nasıl tedbirler almalı?

Koronavirüs vaka sayısındaki artışın ardından vatandaşlar evde koronavirüs hastaları nelere dikkat etmeli, nasıl tedbirler almalı sorularını araştırmaya başladı. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Mollaoğlu evde koronavirüs hastası olması durumunda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:29
Evde koronavirüs hastaları nelere dikkat edilmeli, nasıl tedbirler almalı?
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Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte vatandaşlar endişeye kapıldı. Rakamlar ürkütücü seviyelere çıkarken bir evde pozitif vaka varken evdeki diğer kişilerin virüsten nasıl korunacakları merak konusu oldu.

Koronavirüs hastası ile aynı evde olanlar nelere dikkat etmeli


Prof. Dr. Özgür Mollaoğlu koronavirüs hastası ile aynı evde olan kişilerin dikkat etmesi gerekenleri açıkladı. Dr. Mollaoğlu, hasta olan kişinin kendisini izole ederek ayrı bir odada kalması gerektiğini ve mümkünse ayrı bir lavabo kullanmasını gerektiğini ifade ederken, eğer böyle bir imkan yoksa ortak kullanılan lavabonun hasta kişi tarafından kullanılmasının ardından dezenfekte edilmesi, havalandırılması ve kullanımın ardından yarım saat sonra kullanılması gerektiğini söyledi.

Dr. Mollaoğlu, dezenfekte edilirken özellikle musluk kolları, kapı kolları, bilgisayar klavyesi, cep telefonları gibi alanlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mollaoğlu, hasta olan kişinin ev içerisinde dolanmamasını ve aynı ortamda mümkün olmadıkça bulunulmamasına vurgu yaparken, vatandaşların bu konulara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.



Son Güncelleme: 26.11.2020 23:29
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Anahtar Kelimeler:
KORONAVirüs
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