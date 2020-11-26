Evde koronavirüs hastaları nelere dikkat edilmeli, nasıl tedbirler almalı?

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte vatandaşlar endişeye kapıldı. Rakamlar ürkütücü seviyelere çıkarken bir evde pozitif vaka varken evdeki diğer kişilerin virüsten nasıl korunacakları merak konusu oldu.
Koronavirüs hastası ile aynı evde olanlar nelere dikkat etmeli
Dr. Mollaoğlu, dezenfekte edilirken özellikle musluk kolları, kapı kolları, bilgisayar klavyesi, cep telefonları gibi alanlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Mollaoğlu, hasta olan kişinin ev içerisinde dolanmamasını ve aynı ortamda mümkün olmadıkça bulunulmamasına vurgu yaparken, vatandaşların bu konulara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.
Son Güncelleme: 26.11.2020 23:29