Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri

Kepek sorunu binlerce kişinin en büyük kabusu olmuş durumda. Kadın ve erkek fark etmeksizin birçok kişide bu sorun görülüyor. Kepek sorununu çözmek için özel şampuanlar , ilaçlar ve birçok çözüm sunulsa da tam anlamıyla çözümü olmayan bir durum. Ancak bu sorunu evde tek başınıza kolaylıkla çözebilirsiniz.
Evde kepek tedavisi
Bunun yanı sıra aspirin kullanarak da kepek sorununu çözebilirsiniz. Bilindiği gibi aspirinin içinde salisilik asit bulunduğu için mantar üretimini yok etmektedir. 2 aspirin tabletini ezin ve toz yapın. Daha sonra tozu şampuana ekleyin ve bu karışımı kullanın. Her duşta 10 dakika kadar şampuanı saçınızda bekletin. Bir süre sonra kepek sorununuz yok olacaktır.
Kepek tedavisi ve beslenme
Kepek sorunun en büyük nedeni beslenmedir. Beslenme düzenine göre bu sorunu çözebilirsiniz. Kepek sorununu çözmek için sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Ayrıca balık yağları ve saf proteinlerle beslenmek de kepek tedavisinde önemlidir.