Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri

Kepek sorunu binlerce kişinin en büyük kabusu olmuş durumda. Kadın ve erkek fark etmeksizin birçok kişide bu sorun görülüyor. Kepek sorununu çözmek için özel şampuanlar , ilaçlar ve birçok çözüm sunulsa da tam anlamıyla çözümü olmayan bir durum. Ancak bu sorunu evde tek başınıza kolaylıkla çözebilirsiniz.

Evde kepek tedavisi

Çemen çekirdeklerinin protein ve amino asitleri bakımından zengin olan karışım hazırlayın. Bu çemen otu sağlıklı bir şekilde saç uzamasını ve bu süreçte saç kökündeki kötü derinin temizlenmesini sağlamaktadır. Çemen otunu suya atın ve 3 gün bekletin. Daha sonra bu karışımı süzüp macun haline gelin ve saç derisine sürün. Bu uygulamayı haftada 2 kez yapın. Bu şekilde kepek sorunundan kurtulabilirsiniz.

Bunun yanı sıra aspirin kullanarak da kepek sorununu çözebilirsiniz. Bilindiği gibi aspirinin içinde salisilik asit bulunduğu için mantar üretimini yok etmektedir. 2 aspirin tabletini ezin ve toz yapın. Daha sonra tozu şampuana ekleyin ve bu karışımı kullanın. Her duşta 10 dakika kadar şampuanı saçınızda bekletin. Bir süre sonra kepek sorununuz yok olacaktır.

Kepek tedavisi ve beslenme

Kepek sorunun en büyük nedeni beslenmedir. Beslenme düzenine göre bu sorunu çözebilirsiniz. Kepek sorununu çözmek için sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Ayrıca balık yağları ve saf proteinlerle beslenmek de kepek tedavisinde önemlidir.