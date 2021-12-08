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Evde hacamat yapılır mı? Hacamat tedavisi bir çok hastalığa çare oluyor

Eski çağlardan kalma bir tedavi olan hacamat tedavisi bir çok hastalığa çare oluyor. İnsanlar ise evde hacamat yapılır mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

08 Aralık 2021 Çarşamba 18:15
Evde hacamat yapılır mı? Hacamat tedavisi bir çok hastalığa çare oluyor
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Hz. Muhammed’in sünnet olarak kabul ettiği hacamat tedavisi, çağlar boyunca milyonlarca insanın hastalığına çare oldu. Özel vakumlarla yapılan hacamat tedavisi, vücuttaki kirli kanın dışarı atılmasını sağlıyor. İnsanlar ise ‘’evde hacamat yapılır mı?’’ sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

Evde Hacamat Yapılır Mı?

Kuran-ı Kerim’deki bilgilere göre hacamat hicri ayın 15, 17, 19, 21,23, her Pazartesi ve Perşembe günleri yapılabilmektedir. İslam’a göre tekli günlerde ay çekiminin insan vucudundaki kan dolaşımına daha çok fayda sağlıyor. İnsanlar ise evde hacamat tedavisinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Evde hacamat tedavisi yapmak mümkündür. Fakat bu tedavinin alanında uzman kişiler tarafından özel ekipmanlarla yapılması sebebiyle evde yapılması daha güçtür. Evde yapılan hacamat tedavileri genellikle bardak çekme tekniği ile yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 08.12.2021 18:15
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